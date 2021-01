Des partis islamistes, à leur tête le MSP de Abderrazak Makri, le mouvement Ennahda de Yazid Benaïcha, le FJD présenté à cette rencontre par Hadjera Nacereddine, Talaie El Houriyet de Abdelkader Saâdi et d'autres partis non encore agréés ainsi que l'Association des ouléma musulmans de Abderrazak Guessoum, l'Association des Scouts musulmans algériens, et l'Unpef ont tenu une «conférence nationale», hier, au niveau de la salle Dar El Djazaïr au Palais des expositions des Pins maritimes d' Alger. L'objectif assigné à cette conférence est «le renforcement du front intérieur». Il est clair qu' à travers cette nouvelle initiative, les formations islamistes tentent de peser à court et moyen terme sur la démarche et la feuille du route du chef de l'Etat, dont la révision de la loi organique portant le régime électoral et l'adoption de futures lois organiques découlant le la Constitution amendée. D'ailleurs, lors de son intervention le président du MSP a plaidé pour «le lancement d'un dialogue responsable et sérieux concernant la nouvelle loi électorale devrant offrir des garanties sur la transparence des élections, fixer le calendrier électoral, éloigner l'administration de la gestion des opérations électorales». Il a également prôné «la non-diabolisation des partis politiques, qu'il faut plutôt considérer comme des institutions nationales de l'Etat et de cesser de vouloir les affaiblir et de faire de la transparence des élections une condition de développement des partis et un moyen permettant l'émergence d'unes classe politique crédible». Sur sa lancée, il indiquera qu'«il faut considérer les associations de la société civile non pas comme des concurrents de partis politiques, en matière de représentativité politique mais des partenaires des formations politiques dans divers secteurs». Il a appelé, dans ce sillage, à «la libération des détenus politiques, à l'indépendance de la justice, au déverrouillage des champs politique et médiatique...». Il a, par ailleurs, estimé que «le renforcement du front intérieur et la réalisation de réformes politiques passent par la résolution de la crise économique et financière qui secoue le pays...». Dans son constat sur la situation politique actuelle, Abderrazak Makri a indiqué que «la course au pouvoir avant la concrétisation des réformes démocratiques nécessaires à même de garantir une compétition électorale transparente et équilibrée, a empêché le Hirak d'atteindre ses principaux objectifs auxquels il aspirait, notamment le changement des conditions ayant permis la création de la bande». «Les conflits sécrétés par le Hirak l'ont freinée dans la réalisation de ses grands objectifs. La responsabilité dans cette situation exacerbée par le phénomène du populisme de part et d'autre, incombe aussi bien au pouvoir qu'à la classe politique et des activistes qui n'ont pas hésité à surfer sur la vague du soulèvement populaire pour s'imposer au détriment de militants crédibles au long parcours politique», a-t-il poursuivi. «Il est impératif de renforcer le front extérieur car l'Algérie semble être encerclée de partout et les menaces extérieures induites par la situation à nos frontières sont réelles», a-t-il ajouté, citant, «la normalisation des relations entre le Maroc avec Israël, qui a une dimension sécuritaire, les développements dans la crise libyenne qui échappent totalement au contrôle de l' Algérie et la situation au Sahel...». «Il est aussi question de conjuguer les efforts pour construire des institutions crédibles et légitimes», a-t-il soutenu. Cette conférence «permettra également aux participants d'élaborer une position commune sur la résolution du Parlement européen», a-t-il soutenu. À travers leur intervention, les participants sont revenus sur «l'échec de la feuille de route du système». Ils ont plaidé pour «la constitution d'un gouvernement issu de la majorité parlementaire, conformément à la nouvelle Constitution amendée, et la révision des lois importantes, comme la loi électorale pour parvenir à des élections libres et transparentes...». À ce propos, Lakhdar Benkhelaf, le député du FJD a plaidé pour «l'annulation du seuil électoral permettant l'accès aux sièges et de revoir et d'éloigner les magistrats de la présidence des commissions électorales pour les confier aux membres de l'Autorité nationale indépendante des élections». Présente à cette conférence Fatiha Benabbou, spécialiste du droit constitutionnel, a estimé qu'«il faut maintenir ce seuil électoral pour éviter que les scrutins aboutissent à des assemblées ingouvernables», soulignant que «le mode de scrutin actuel (mélange entre le scrutin majoritaire et le scrutin de représentation intégrale) a permis l'équilibre dans les assemblées».