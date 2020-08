Candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, le président s'était engagé, au lendemain de sa victoire, à réviser la Constitution. Huit mois après, il vient d'annoncer la date de la concrétisation de cette promesse qu'il a fixée pour le 1er novembre prochain, une date symbole où le peuple sera convié, encore une fois à prendre une décision historique pour «sauver» le pays. C'est ainsi que la considère le chef de l'Etat qui affirme que «l'Algérie a grand besoin de bases solides sur lesquelles reposera la Constitution consensuelle dont l'esprit est inspiré de la Déclaration du 1er novembre, une Constitution qui nous rassemblera et nourrira l'espoir en l'avenir». La révision qui sera profonde et constituera «la pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle République, devra réaliser les revendications populaires exprimées par le Mouvement populaire comme l'a soutenu le chef de l'Etat qui a fixé les six grands chantiers qui ont été soumis à révision. Il s'agit, notamment, des droits fondamentaux et des libertés publiques, du renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, d'une réforme de la Cour constitutionnelle, de plus de transparence dans la lutte contre la corruption et de l'Autorité nationale indépendante des élections. Sur les droits fondamentaux, le texte promet des avancées en la matière, comme pour l'exercice des libertés de réunion et de rassemblements publics, sur simple déclaration ou encore la liberté de création des associations, sur simple déclaration également et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse, sous toutes ses formes et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Cela sonne comme un retour vers les principes de la Constitution de 1989. Il y a aussi le droit à la réparation pour toute arrestation et garde à vue, ce qui est nouveau en Algérie.

Dans le volet consacré au renforcement de la séparation entre les pouvoirs et leur équilibre, il faut relever le renforcement du rôle du Parlement, le retour du chef du gouvernement, mais aussi et surtout la création du poste de vice-président. L'idée a été sujet à polémique, dès son annonce. Le retour à la limitation des mandats présidentiels à deux seulement est aussi une avancée, surtout que la disposition a été rendue non concernée par un amendement. Autres nouveautés, c'est la suppression du droit de légiférer par ordonnances entre deux sessions parlementaires et la possibilité d'engager la responsabilité du gouvernement à la suite de l'interpellation du Parlement. Il est aussi question de la limitation du mandat parlementaire à deux et de la limitation de l'immunité parlementaire aux seuls actes rattachés à l'exercice du mandat. Concernant le Conseil constitutionnel, il est proposé son remplacement par une Cour constitutionnelle aux prérogatives élargies. L'article polémique, introduit en 2016, portant sur l'interdiction des binationaux d'occuper de hautes fonctions a été supprimé. Enfin, dans les propositions, hors axe, une retient l'attention, celle concernant la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à des opérations de maintien de la paix en dehors de ses frontières. Ce sont là les grands axes du projet qui, après enrichissement, suivra les procédures en vigueur, pour adoption par le Conseil des ministres, puis le Parlement avant d'être soumis par la suite par référendum, à l'approbation du peuple.