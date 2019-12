Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a appelé, hier, les jeunes Algériens qui se sont abstenus de voter à la présidentielle du 12 décembre, à adhérer à l’édification de l’»Algérie nouvelle» et de la démocratie à laquelle a appelé le Hirak du 22 février. Charfi a déploré qu’»une partie des enfants de cette Patrie soit en marge d’une élection décisive pour le pays, qui constitue une véritable amorce pour l’édification de l’Algérie nouvelle». Charfi a appelé, à ce propos, les jeunes qui n’ont pas exercé leur droit de vote à cette élection dont le taux de participation globale s’est élevé à 39,83 %, à saisir cette «nouvelle page ouverte par le peuple algérien dans le respect et en toute souveraineté» et à «adhérer à l’édification de l’Algérie nouvelle à laquelle le Hirak a appelé, sur la base des principes de pacifisme, de respect de l’opinion de l’autre et de transparence». Il a, par ailleurs, exprimé le souhait de voir «les jeunes, qui ont constitué la grande majorité du Hirak populaire national, se consacrer à la construction du Consensus national qui repose, avant tout, sur le respect de l’opinion de l’Autre et la défense de son droit à s’exprimer librement au sein de la liberté réciproque». «Nous respectons ceux qui se sont opposés à la tenue de l’élection ainsi que leur position de refus.