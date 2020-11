La vidéo à fait le buzz hier, devenant le sujet de l'heure à Béjaïa, reléguant au second plan la pandémie du coronavirus et les résultats du référendum. Un groupe de jeunes, saluant, à partir du large, leurs amis et leurs familles. Ils viennent de quitter la côte Ouest de Béjaïa, plus exactement à Tighremt, une petite station balnéaire, qui, outre le ravissement qu'elle offre aux vacanciers durant l'été, acquiert une nouvelle réputation: celle d'un point de départ des harraga. Ils sont majoritairement des enfants des quartiers de la ville de Béjaïa. Selon les recoupements d'informations en notre possession, ces jeunes ont déjà débarqué en Espagne d'où ils ont rassuré leurs familles. Moyennant une somme de 300 000 DA, chacun achète une place sur une embarcation motorisée. Ce phénomène s'est confirmé par l'arrestation, récemment, d'une bande de trois individus spécialisée dans le vol de moteurs, qu'ils revendent ensuite aux passeurs. Si le phénomène de la harga est largement connu à travers le pays et dont les départs s'effectuaient jusque-là à partir des villes côtières des autres régions du pays, à Béjaïa il s'est invité durant l'automne 2018. Depuis, il y a eu plusieurs départs avant que le mouvement ne cesse durant toute l'année 2019. L'espoir suscité par le Mouvement populaire a freiné le fléau qui touche principalement les deux femmes et hommes. Mais en 2020, les jeunes reprennent le large. «L'étouffement» induit par la crise sanitaire, l'absence d'horizons à même de maintenir l'espoir d'une vie meilleure, se sont traduits par le retour de cette volonté de partir ailleurs coûte que coûte. Hier, on parlait partout, tant sur les réseaux sociaux que dans les cafés et sur les places publiques de ce nouveau départ qui n'est en fait pas le premier, car si l'on en croit certaines sources, un autre départ plus discret a eu lieu il y a 15 jours. En 2018, deux groupes de jeunes ont réussi à rallier les côtes espagnoles sur deux embarcations. C'était le début des aventures à partir des côtes de Béjaïa. À l'époque, c'était l'étonnement au sein des citoyens de Béjaïa, qui relevaient alors le caractère exceptionnel de ce fait qui se produit pour la première fois sur les côtes bédjaouies. On avait pensé alors que c'était des candidats venus des autres régions pour organiser leur départ dans une région moins surveillée, en matière d'émigration clandestine. Avec le temps, il s'est avéré que c'était des jeunes de la région. Depuis, leur «succès» a fait des émules et Béjaïa est devenue l'Eldorado des départs de clandestins vers l'Europe. Les jeunes partis le jour du vote étaient issus de la ville de Béjaïa. où il n'a jamais été signalé une quelconque interception de harraga, soit avant soit après leur départ, contrairement à ce qui ce passe dans les régions Est et Ouest du pays.