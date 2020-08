La réouverture, depuis hier, des mosquées, des plages et d'autres lieux de détente a été appréciée à juste titre par les Algériens. Leur attente a été longue, mais tout de même bénéfique, à bien voir le comportement des citoyens au premier jour du déconfinement presque total. Dans les mosquées, comme sur les plages, ils ont globalement respecté les mesures barrières. Il y a eu quelques contrevenants ici et là, mais l'on peut objectivement affirmer que le processus de retour à la «vie normale» dans le respect de mesures «exceptionnelles» commence assez bien et l'on sent une cohérence entre le discours des autorités parfaitement reçu par la population et le comportement dans les lieux de culte et de villégiature. En somme, il est loisible de constater un niveau de conscience citoyenne assez appréciable, dans un contexte épidémique en décrue régulière, ces derniers jours.

Le pari que se donnent les Algériens est de réussir l'épisode du déconfinement après avoir très bien mené celui de la solidarité avec les régions touchées par l'épidémie. Du côté de l'Etat, qui peut se targuer d'avoir eu la partie facile avec une société généralement compréhensive des enjeux, le challenge consiste à conduire cette phase cruciale, sans avoir à recourir à des actions impopulaires. Il faut lui reconnaître un carton plein dans la gestion de la crise sanitaire du point de vue de la logistique, de l'organisation et de la communication. Sur ces trois tableaux, le gouvernement a su mener sa barque, en évitant des scènes qu'on a vues dans bien des pays dits avancés.

Partant de cette série d'acquis qui lui valent un préjugé positif de l'opinion nationale, le gouvernement qui a annoncé le déconfinement, plus d'un mois après les pays voisins et européens, se doit de bien négocier ce virage avec un minimum de dégâts. Il est entendu qu'à partir du mois de septembre, la courbe épidémique repartira à la hausse. Ceci est inévitable estiment les épidémiologistes. Le défi est de maintenir la hausse sous contrôle et éviter à tout prix une saturation des hôpitaux et une explosion du nombre de décès. L'Exécutif, qui a réussi la stabilisation de la courbe autour de 500 contaminations par jour après l'Aîd El Adha, voudrait sans doute renouveler l'exploit et rester à des niveaux susceptibles de maintenir l'épidémie sous contrôle.

Le test est difficile à réussir lorsqu'on constate l'emballement de la pandémie en Europe et au Maroc. Plus de 2800 nouveaux cas de contaminations quotidiennes en France, plus d'un millier au Maroc, avec pour les deux, une courbe de mortalité ascendante, moins de deux mois après l'entame du processus de déconfinement, rappellent que le pays s'engage dans une «course de fond» où toute sortie de piste se paye cash. L'Algérie, qui a su éviter les scénarios français et italien au début de la pandémie, en mars dernier, saura-t-elle faire de même?

La question est de mise et la réponse est «oui», puisqu'elle bénéficie, là aussi, d'un retour d'expérience susceptible de l'amener à éviter les mauvaises décisions. C'est dire que le pari est à portée de main et un retour graduel, sans «spasmes», est tout à fait possible pour l'Algérie. Cette nouvelle expérience inédite dans la vie de la nation exige une parfaite osmose entre la société et l'Etat. Chacun doit permettre à l'autre de mieux avancer dans les «dédales» des gestes barrières, de la distanciation sociale et de la nécessité d'une relance économique, sociale et politique de tout le pays. L'équilibre n'est pas évident à trouver, preuve en est, des Etats dits développés trébuchent ces derniers jours, mais l'Algérie, plus qu'un autre pays, est condamnée à la réussite. L'enjeu n'est pas simplement économique et sanitaire, il est bien plus important. La rentrée sociale est porteuse de grands espoirs de voir la nouvelle République éclore à travers le référendum constitutionnel. Un rendez-vous qu'il faut réussir. Et cela ne saurait être possible sans une scène sociale apaisée et une vision économique claire. Les Algériens, dans leur écrasante majorité, savent les espoirs qu'ils nourrissent et les dangers qui guettent. Ils ont excellé durant tout le Mouvement populaire et montré une grande solidarité face à la pandémie. À partir d'hier, ils sont censés faire preuve d'intelligence collective pour accomplir un processus, sans précédent dans l'Histoire du pays.