Ce n’est pas la première du genre. Les journalistes rencontrent de grandes difficultés pour couvrir les procès au niveau de la cour d’Alger. Hier encore, à l’occasion de l’ouverture du procès en appel de hauts responsables et hommes d’affaires impliqués dans le détournement des fonds publics, les journalistes ont été invités à quitter les lieux. «J’ai 10 badges, je les ai distribués. On ne peut vous laisser entrer. Ce sont les ordres !», s’explique le préposé à la réception, chargé d’accueillir les professionnels de la presse.

La situation nous amène à nous interroger sur l’«utilité» de cette fameuse «carte de journaliste professionnel», si elle n’est pas reconnue pas le ministère de la Justice et les tribunaux de la République qui sont censés être les garants du droit des journalistes à exercer leur métier, en toute liberté.