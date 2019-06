La chaîne de télévision Dzairnews a finalement cesséd’émettre. L’administration du groupe Média Temps Nouveaux, a en effet ordonné, hier matin, la coupure du signal satellite au moment où des centaines des journalistes et techniciens tenaient un rassemblement devant la Maison de la presse Tahar Djaout à Alger.

Ils s’étaient donné rendez-vous pour dénoncer la «gestion catastrophique» du groupe et contester le licenciement collectif des travailleurs.

Espérant transmettre en direct leur action de protestation au JT de 11h de Dzairnews, ils furent surpris de constater qu’il n’y avait aucun contact avec la régie au siège. L’administration de la chaîne a décidé sans les consulter d’arrêter hier la diffusion de tous les programmes alors qu’il était convenu de procéder à sa fermeture officiellement le 25 juin. «Sans aucune annonce préalable, l’écran de Dzairnews a subitement disparu après cinq années de travail, d’effort et de résistance suite à une décision de l’administration du groupe Temps Nouveaux.