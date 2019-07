Une pétition a été signée par la majorité des groupes parlementaires du FLN, MPA , TAJ et aussi d’El Adala et les indépendants pour trouver un mécanisme qui précipitera la destitution du président actuel de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb.

Selon les sources relayées par les responsables desdits groupes parlementaires, les jours de Mouad sont comptés. La démarche de destitution sera entamée illico pour permettre à l’APN d’aller très vite vers une situation de « normalité » comme cela est précisé par les chefs de groupes parlementaires qui détiennent le nombre suffisant pour opérer la mesure de destitution.

Sale temps pour celui qui a eu à recourir à des pratiques inédites dans les annales de l’exercice parlementaire depuis l’indépendance du pays. Bouchareb est celui qui a inauguré avec les députés FLN l’acte voyou consistant à cadenasser les portails de l’hémicycle dans le but de forcer l’ex-président de l’APN, à savoir Saïd Bouhadja, à remettre sa démission. Cette situation kafkaïenne se retourne contre lui de la manière la plus humiliante. Les chefs des groupes suscités viennent de finaliser la mouture d’un communiqué dont la teneur exige, sans ambages, la démission pure et simple du président actuel de l’APN. A défaut de persister, Bouchareb risque de connaître le même sort qui a été réservé à son prédécesseur.

Il faut rappeler que l’exigence du départ de Mouad Bouchareb a été demandée avec persistance par le Mouvement populaire qui clamait haut et fort la démission des trois «B», dont son nom y figure clairement. Bouchareb assurait le rôle de coordinateur au sein du FLN qui menait tambour battant la campagne présidentielle pour le cinquième mandat d’un président grabataire et impotent. Le zèle que développait Bouchareb l’avait poussé à s’attaquer aux citoyens qui ont investi la rue pour dénoncer le mandat de trop en usant de propos faits de moqueries et de désinvoltures indescriptibles.

Le mouvement populaire du 22 février a fini par apporter ses réponses aux gens de la trempe de Bouchareb, la première réplique était celle de procéder à son remplacement par Djemaï.

Le FLN à travers son secrétaire général n’a pas cessé de sommer le président actuel de l’APN de démissionner volontairement, mais la situation a pris une tournure très sérieuse à causse de l’entêtement de Bouchareb qui ne veut pas céder à la demande de son parti et répondre à la demande du peuple qui a exigé son départ. Le FLN est allé jusqu’à exiger à son groupe parlementaire d’entamer la procédure de retrait de confiance au président de l’APN actuel.

C’est dire que Bouchareb est venu dans un contexte où tout le système fondé sur la cooptation, le clientélisme et l’allégeance a été emporté par la volonté d’un peuple qui s’est mobilisé d’une manière pacifique dans un élan si rare et historique. Mouad Bouchareb ne pourra pas résister à une telle demande qui s’est dressée contre lui que ce soit au sein de son parti et ses députés ou au sein de la société qui s’est dressée contre les symboles du régime parmi lesquels il figure lui aussi. La démarche des chefs de groupes parlementaires qui viennent d’entamer la procédure de destitution de Bouchareb signera la fin relative des pratiques politiques et parlementaires qui ont porté un sérieux coup à l’aura et à l’image de l’Algérie, une image renseignant sur la déliquescence de la pratique politique et le délitement qui a affecté les institutions de la République.

Bouchareb sera le « sacrifié » par excellence du régime Bouteflika en attendant que le processus de changement du système se dresse contre tous ceux qui se faisaient les

chantres de l’allégeance aux personnes et les champions de l’opportunisme ambiant.

Mouad Bouchareb doit servir comme un cas d’école pour les initiés de la politique et ses rudiments, il est l’unique personne qui a côtoyé le monde politique en embrassant des hautes responsabilités en un temps record, sans avoir un parcours reflétant ce semblant mérite d’accéder à de hautes responsabilités jusqu’à devenir le troisième homme de l’Etat.