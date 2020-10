À moins d'un mois du référendum sur la révision de la Constitution, politiques et acteurs de la société civile se relaient pour donner leur lecture sur la future Loi fondamentale du pays. Hier, c'est Soufiane Djilali qui est passé sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3 pour donner son avis sur ce projet de loi soumis à referendum populaire.

Le farouche opposant à l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis en avant les points positifs et négatifs de la future Constitution du pays.

Ainsi, pour lui, elle contient des points forts et des points faibles, mais, globalement, elle est adaptée au contexte actuel de l'Algérie. «Le pays se trouve dans une phase délicate, après 20 années de bouteflikisme, suivies d'une superbe révolution du Sourire», rappelle-t-il pour contextualiser les choses avant de revenir sur les points qui font que certains s'opposent à cette révision constitutionnelle. «Certains milieux tentent de refuser la démarche actuelle, souhaitant que l'État soit beaucoup plus ouvert, en d'autres termes, qu'ils recherchent un État ayant moins d'emprise sur la société», explique t-il, estimant que cela était somme toute logique.

Néanmoins, il observe que le pays est confronté à une phase de bouleversements et de changements, ce qui rend plus «délicate» cette «émancipation» totale de l'emprise de l'Etat. «Dans ces conditions, vouloir aller très vite dans une démocratisation complètement ouverte peut entraîner des frictions au sein de la société, jusqu'à allumer des conflits idéologiques et identitaires», assure le président de Jil Jadid. C'est dans ce sens qu'il met en avant «la nécessité d'avoir un État qui puisse mettre de l'ordre».

Mais n'est-ce pas un couteau à double tranchant avec un pouvoir «superprésidentiel» qui risque de nous faire revivre le scénario des années précédentes? Soufiane Djilali avoue que le président de la République, dans cette Constitution, détient «énormément de pouvoirs».

Mais il se réjouit de la limitation des mandats et de la légitimité des urnes qui permettront de faire le contrepoids.

«Cette Constitution- programme n'est pas du tout handicapante pour la suite», soutient-il, même s'il apporte quelques réserves. «Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Aussi belle soit-elle, il reste à savoir comment cette dernière sera appliquée dans les faits, et non pas rester évasive sur les droits et les devoirs des Algériens», insiste-t-il.

En tout état de cause, Soufiane Djilali note des avancées notables qui ont été introduites dans cette mouture soumise à référendum.

Cela concerne particulièrement l'aspect des libertés où l'intervenant assure qu'elle apportera une avancée notable. Pour le président de Jil jadid, cette Constitution apportera aussi des changements qui touchent directement à la vie des citoyens, puisque, estime-t-il qu'il s'agit d'une «Constitution de protection sociale qui a une tendance de souverainisme».

Soufiane Djilali, qui semble donner son «quitus» au scrutin du 1er novembre espère, toutefois, que l'article 13 du projet de Constitution réintroduisant l'ancien slogan «l'État par le peuple et pour le peuple»,

se concrétisera de façon effective sur le terrain. «Il faut éviter que la souveraineté du peuple ne passe, petit à petit, entre les mains de superstructures technocratiques», met-il en garde.

Cet opposant accorde, cependant, le bénéfice du doute au pouvoir actuel en croyant en sa bonne foi. Il souhaite, ainsi, que cette nouvelle Loi fondamentale du pays inaugure le début d'un nouvel Etat: fort et légitime...