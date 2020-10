L'Association des chefs d'entreprise des télécommunications de Constantine ne cesse de multiplier les alertes et les mises en garde, devant la dégradation du climat des affaires, dans la ville des Ponts, notamment en ce qui concerne les petites entreprises ayant bénéficié du dispositif de l'Ansej. Mises à mal par la gestion bureaucratique et irrationnelle d'Algérie télécom, ces petites entreprises se battent pour leur survie. Les coups répétés placent aujourd'hui l'entreprise, d'une façon générale, dans une situation gravissime, à telle enseigne qu'il s'agit pour elle, désormais, d'une question de vie ou de mort. En effet, après une enquête auprès de ces jeunes, on constate l'arbitraire dont ils font l'objet. Dans l'ensemble ils dénoncent le non-respect des conventions, par Algérie télécom de Constantine, celui de la marge de 20% au profit des petites entreprises, par les administrations dans leur ensemble, l'absence de suivi, d'une concurrence loyale, la bureaucratie et le marché parallèle qui impose son diktat. Des préjudices qui pénalisent ces petites entreprises, alors que certaines sont arrivées à la phase de remboursement et risquent des poursuites judiciaires. Il s'agit d'une dizaine de petites entreprises dont nous détenons une copie de leur plainte de dénonciation et une copie de la situation de leurs entreprises. Algérie-télécom, qui a déjà fait l'objet de plusieurs scandales et dont des cadres sont l'objet d'enquêtes comme rapporté dans nos précédentes éditions, continue de faire parler d'elle. L'Acetec ne manquera pas de saisir la direction d'Algérie télécom pour trouver un terrain d'entente et rendre à ces petites entreprises en difficulté leur considération; comme l'indique une copie de cette correspondance, en notre possession, mais malheureusement sans suite. L'Acetec a également pris attache avec le nouveau directeur de l'Ansej fraîchement installé. Ce dernier par contre a donné une bonne impression, puisqu'il a reçu le président de l'Association Nouri Malki, qui a pris sur lui d'assister ces petites entreprises, dans un document qu'il nous a remis, tout en soulignant le bon accueil réservé par le nouveau directeur, Maloug Lyès, avec son staff à savoir le sous-directeur et le chef de service qui ont convenu de trouver les bonnes solutions dans les plus brefs délais. Il a été convenu également de prendre attache avec le P-DG d'Algérie télécom au niveau d'Alger, mais aussi les instances compétentes en mesure de contribuer à sauver ces petites entreprises. La question qui reste posée est pourquoi Constantine est otage des anciennes pratiques? Pour quelles raisons les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune ne sont-elles pas appliquées? Pour rappel et en ce qui concerne les télécommunications, l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile Mobilis, Djezzy et Ooredoo. La mesure, intervenue le 30 septembre 2020, fait suite aux «manquements» constatés par le régulateur télécom dans la couverture de réseau 4G par les trois sociétés télécom. L'Arpce a décidé de sanctionner après que les trois concurrents n'ont pas remédié aux manquements constatés lors d'une opération de contrôle et d'évaluation, effectuée du 16 février au 12 mars 2020, dans les wilayas d'Adrar, Blida, Constantine, Djelfa et Tlemcen, ce qui leur avait d'ailleurs valu une mise en demeure, le 3 mai 2020. Ce manquement est également constaté dans les réseaux téléphoniques comme par hasard, les sept lignes de téléphone de l'Ansej sont actuellement en panne. Libérer les initiatives et créer un climat des affaires favorable, sont les maîtres-mots du discours du président lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle économie, qui s'est tenue les 18 et 19 août à Alger, dont le discours du président a tracé les lignes directrices.

Rencontre qui s'est soldée par une série de recommandations qui constitueront l'ossature du nouveau modèle économique lequel devrait faire la part belle aux PME/PMI et aux start-up. Le président, et pour cette relance économique mise sur ces petites entreprises et ne cesse de répéter des recommandations pour les sauver.