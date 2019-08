L’Algérie passe par l’une de ses plus graves crises politiques si ce n’est la plus grave. C’est un fait. Mais cela ne concède à quiconque le droit de porter atteinte à son intégrité territoriale, à sa réputation parmi les nations encore moins à sa glorieuse histoire et à la dignité de son peuple. Il s’agit là de l’image de marque du pays ainsi que de l’honneur de ses enfants. Les défendre est le devoir de chaque citoyen, mais en première ligne, c’est celui de l’Armée nationale populaire. Raison pour laquelle, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, tient à le rappeler à chacune de ses interventions. Hier et au troisième jour de sa visite à Oran, le vice-ministre de la Défense a tenu donc à souligner les positions immuables de l’institution militaire qui saura faire face avec force et rigueur «aux côtés de tous les patriotes fidèles et loyaux au serment des vaillants chouhada, à la bande, ses acolytes et ceux qui gravitent autour d’elle, et ne permettra à quiconque de porter atteinte à la réputation de l’Algérie parmi les nations, à sa glorieuse histoire et à la dignité de son peuple authentique». Il a insisté sur les capacités de l’armée à «contrecarrer avec force et rigueur toutes ces parties hostiles (…)». Ne citant ni les «acolytes» de la bande, ni leurs «maîtres», le chef d’état-major se suffit de rappeler que l’Algérie ne sera jamais une «proie» facile et que ses enfants, «des patriotes», ne peuvent être domptés.

Le général affirme que des «mercenaires» manipulés par leurs maîtres tentent de réaliser des «plans abjects» dans l’objectif de «minimiser le rôle de l’Algérie sur le plan régional et international». Autrement dit, des parties inconnues visent à porter atteinte à l’image de l’Algérie sur le plan international. Dans quel but ? Il s’agit là sûrement de gros intérêts économiques, mais aussi de la géopolitique.

Le rôle de l’Algérie, pays pivot au Sahel, dans le règlement de certains conflits n’est pas à négliger. Affaiblir l’Algérie sur le plan régional et international pourrait renverser bien de situations mais si cela peut facilement être envisageable, le réaliser est une autre paire de manches. Cela relève même de l’impossible a répondu, hier, le général Ahmed Gaïd Salah en assurant que les ambitions de ces parties ne seront jamais réalisées. «Nous disons et nous affirmons, et nous ne nous lasserons jamais de le répéter : le peuple algérien conscient et mature n’a besoin d’aucune tutelle, quelle qu’elle soit, ni que l’on lui dicte quoi faire» a encore rappelé le chef d’état-major affirmant enfin que l’Armée nationale populaire demeure déterminée à contribuer avec efficacité à surmonter cette phase cruciale que traverse le pays et à aplanir toutes les difficultés et les obstacles.