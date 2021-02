La Route nationale 24 reliant Béjaïa à Tizi Ouzou par le littoral Ouest est restée fermée pendant deux jours. Les RN 26, 43 et 09 ont successivement subi les mêmes conséquences pendant plusieurs jours. Toutes ces fermetures trouvent leur raison d'être dans la colère suscitée par les listes d'attributions jugées, par les demandeurs, «inéquitables». Ceux qui ne sont pas concernés, jugent ces attributions «inopportunes» et soupçonnent, comme la majorité des observateurs, «une manière d'envenimer encore plus une situation déjà

pénible».

De ce fait, la wilaya de Béjaïa est souvent isolée du reste du pays, suite à la fermeture des axes principaux, par des manifestants, qui ne veulent pas en démordre, comme ce fut le cas, hier, à Béni Ksila sur la RN 24. Il en était de même la semaine dernière à Darguina, un peu plus avant, à Sidi Aïch ainsi qu'à celle de la RN 09 à Amouchas dans la wilaya de Sétif. Du coup, la wilaya était bloquée de toutes parts.

À Beni Ksila, les habitants qui, après avoir fermé la RN 24, reliant la wilaya de Béjaïa à celle de Tizi Ouzou via le littoral, toute la journée de lundi, sont revenus à la charge, hier, en radicalisant leur protestation par la fermeture du même axe routier à la circulation, ainsi que celle du siège de leur APC. Les manifestants protestent, selon des sources locales concordantes, contre la composante de la liste des pré-bénéficiaires des 60 logements sociaux de la commune. La RN 09 reliant Béjaïa à Setif était fermée à la circulation routière, depuis ce matin, à Darguina, et à Douar Kel3oune Merrouaha, commune de Kherrata, pour les mêmes motifs. À Taskeriout, une localité située aux abords du même axe routiers, la Route nationale N° 09 reliant Béjaïa à Sétif, a subi le même sort par des habitants de cette localité qui demandent la révision de la liste des bénéficiaires des 40 logements sociaux. À Béjaïa, ce sont les acquéreurs des 689 logements LPA sis à Sidi-Ahmed, commune de Béjaïa, qui ont observé, ce matin un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya. Cette action est motivée, par ses organisateurs, par «la lenteur accusée dans la réalisation de leurs logements tant attendus». «La cadence des travaux n'est pas satisfaisante et beaucoup de contraintes ne sont toujours pas levées», estime le président de l'association des acquéreurs, Tarek Ikhlef, qui lance un appel aux autorités compétentes pour une intervention rapide dans l'optique de faire avancer les choses.

La tension monte à Béjaïa. Chaque jour que Dieu fait l'on enregistre une manifestation de rue et plus particulièrement depuis le début de l'année; les coupures de routes sont justifiées par les listes de bénéficiaires de logements sociaux. Ces listes seraient-elles toutes inéquitables? Ces projets qui datent de plusieurs années pour la plupart, sont-ils tous achevés en même temps pour être attribués à cette période particulière? Autant de questions qui sont légitimes au regard de l'anarchie qui règne chaque jour. Le pire est, par conséquent, fortement redouté au sein de l'opinion (publique) qui craint à plus forte raison, le retour des mauvais jours.