La situation se corse entre le Syndicat national des magistrats (SNM) et le ministère de la Justice. Le SNM hausse le ton, en menaçant, dans un communiqué, sanctifiant la réunion de son bureau exécutif, de reprendre le mouvement de grève.

Les magistrats accusent le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati «d’avoir renié les engagements convenus entre les deux parties en vue de prendre en charge les recours des magistrats et opté pour un fait accompli devant les membres du bureau permanent du CSM suivant le critère qu’il a inventé et qu’il a imputé injustement au SNM en maintenant son injustice historique». «Les jours et mois à venir éclaireront sur ce qui s’est passé, car la boule de neige grossit et se durcit et son prochain mouvement sera sévère.

Le reste des revendications attend la concrétisation dans les plus brefs délais et les reporter donnera lieu à une situation plus tendue qu’il sera difficile de gérer ou de contrôler».

Le document affirme que « la décision du syndicat d’arrêter le dernier mouvement de protestations en prenant en compte la conjoncture délicate que traverse le pays, mais le ministre de la Justice a abandonné ses engagements envers les magistrats et les médiateurs, tout en bafouant les normes morales et juridiques».

«Le syndicat conteste la décision du Conseil supérieur de la magistrature(CSM) de rejeter la plupart des recours introduits par les magistrats lésés par le vaste mouvement opéré récemment par la tutelle.»

«Le SNM s’est battu pour que le SNM recouvre l’intégrité de ses prérogatives, mais ce dernier a trahi les magistrats en adoptant une position injustifiée légalement et moralement», déplore-t-on. Son communiqué du 25 novembre dernier, reflète la légèreté avec laquelle ont été traités les recours des magistrats, et prouve pour la millième fois que le juge demeure l’otage des bandes et des manœuvres dans sa carrière professionnelle et sa situation sociale, avec une préméditation décidée dans les boîtes noires, loin des mécanismes juridiques et des outils de transparence», peut-on lire sur ce document.

Concernant l’incident dramatique d’Oran, ou l’utilisation de la force contre les magistrats, le SNM informe qu’«une plainte sera déposée contre les commanditaires et les exécutants de cet acte qui a porté atteinte à l’image de la justice algérienne devant l’opinion publique nationale et étrangère».

Par ailleurs, seuls 189 recours sur 1454 avaient été acceptés par le CSM.