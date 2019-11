Après 10 jours de grève, les magistrats décident de reprendre le travail. En effet, le Syndicat national des magistrats (Snm) a annoncé, ce mardi 5 novembre, l’arrêt de son mouvement de grève suite à une réunion entre l’organisation et le secrétaire général du ministère de la Justice et le président de la Cour suprême. Selon Ennahar TV, ce retour à la normale est du aux garanties données par la tutelle afin de régler très rapidement le cas des revendications d’ordre socioprofessionnel. « La tutelle aurait même accordé ces revendications à effet rétroactif », ajoute la même source. Pour ce qui concerne le dernier mouvement des magistrats, le département de Belkacem Zeghmati examinera, « au cas par cas, tous les recours et contestations » . Enfin, on apprend que le ministère de la Justice se serait engagé à ne poursuivre aucun magistrat ayant participé à la grève.