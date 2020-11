La hausse inquiétante du nombre de cas de contamination au Covid-19 a été au menu d'une large réunion qui a regroupé, hier, les élus de la commune de Timizart et les comités des villages. Dans un esprit de grande responsabilité, les deux parties ont longuement débattu de la situation qui prévaut dans la commune et en Algérie par rapport à l'évolution de la pandémie qui commence à faire des victimes à travers les villages. Cette initiative, doit-on le rappeler, est, par ailleurs, la première à voir les élus, à leur tête le président d'APC, faire appel aux représentants des villageois pour chercher des solutions dans un partenariat digne des grandes démocraties participatives. Aussi, à l'issue de la réunion, les deux parties, qui se sont surtout basées sur les recommandations des autorités sanitaires, ont mis au point une batterie de mesures afin d'endiguer l'avancée du Covid-19. Des décisions auxquelles vont s'astreindre volontairement les citoyens de la commune. Ainsi, il a été décidé la fermeture du stade communal et les aires de jeux à travers le territoire de la commune, la suspension du marché hebdomadaire à compter d'avant-hier dimanche, le port obligatoire du masque dans toutes les administrations publiques, les magasins et les transports publics, obligation à tous les propriétaires des cafés d'interdire les jeux de distraction: dominos et cartes. D'autres décisions ont été prises volontairement par les villageois qui vont ainsi éviter toutes sortes de rassemblements lors des enterrements, l'interdiction d'organisation des cérémonies du mariage, de circoncisions et autres, les décès dus au Covid-19 doivent être enterrés dans le strict respect des mesures sanitaires, respecter la distanciation sociale d'au moins un mètre dans les établissements publics et les commerces, limiter les déplacements à l'intérieur et l'extérieur du territoire de la commune, sensibiliser les élèves pour éviter les échanges de bavettes. Par ailleurs, les deux parties ont insisté sur la nécessité de faire plus de sensibilisation afin d'amener les plus récalcitrants à respecter les règles. Des actions sont ainsi prévues par l'organisation des journées de sensibilisation à l'intérieur des écoles primaires, appliquer les gestes barrières et la distanciation sociale dans les magasins, obligation de déclarer sa maladie pour éviter des complications pour les malades et aux autres, organiser des assemblées générales dans les villages pour sensibiliser les citoyens. Enfin, toujours plus rigoureux, les villageois ont décidé de remettre au goût du jour les décisions prises lors de la première vague, à savoir enterrer les morts causés par le Covid-19 le plus tôt possible sans la présence des citoyens et dans le respect des mesures sanitaires, dans les familles où des cas sont confirmés, les parents doivent s'abstenir d'envoyer leurs enfants à l'école pendant 15 jours tout en exigeant un confinement volontaire de 15 jours pour les infectées ou ayant un décès dû au Covid-19.