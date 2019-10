Les «maires boycotteurs» risquent-ils d’entraver le déroulement de la présidentielle du 12 décembre prochain ? «Non !», répond sèchement le vice-président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Abdelhafidh Milat qui était, hier, l’invité du forum du quotidien national El Moudjahid. L’occasion pour lui de revenir sur cette « menace » qui pèse sur cette joute électorale. «Je vais éclaircir les choses une bonne fois pour toutes. Les présidents d’APC n’ont plus aucun rôle à jouer dans la préparation et l’organisation de cette élection», a-t-il argumenté. «Toutes les prérogatives en la matière ont été transférées à l’Autorité nationale indépendante des élections», a-t-il soutenu avant d’affirmer que les maires qui rejettent cette présidentielle sont minoritaires. «Ceux qui rejettent l’organisation de l’élection présidentielle représentent moins de 5%», a-t-il précisé, non sans insister sur le fait qu’ils «n’ont pas le droit d’entraver l’organisation de l’élection». Abdelhafidh Milat a, dans ce sens, rassuré les Algériens sur l’indépendance de l’Autorité dont il fait partie. «On est totalement libre et indépendant», a-t-il rétorqué. «L’Autorité jouit d’une indépendance totale et sur tous les plans», déclaré l’intervenant, assurant que le transfert de toutes les prérogatives des autorités publiques, en matière électorale, à cette instance, s’est fait «sans encombre». Dans ce sens, il assure que le «futur président de la République sera choisi librement et dans la transparence, par le peuple algérien». Néanmoins, malgré ce tableau réjouissant», le vice-président de l’Autorité nationale indépendante des élections, avoue qu’il existe encore quelques difficultés à surmonter. «On fait face à quelques difficultés et le temps ne joue pas en notre faveur. Il est impératif d’installer rapidement les démembrements prévus dans la loi sur l’Autorité nationale indépendante des élections, adoptée récemment », estime-t-il. «La création de l’Autorité est intervenue en même temps que la convocation du corps électoral, ce qui complique un petit peu notre tâche», a-t-il regretté, soulignant que le défi pour l’Autorité, sur ce plan, a trait au choix des hommes et des femmes qui vont la représenter au niveau des wilayas, puis des communes, pour permettre à l’instance de s’acquitter de sa mission, convenablement.

Toutefois, Milat a affirmé que la liste des membres des délégations de wilayas est « prête » et que l’installation de ces délégations «interviendra dans les prochaines heures». Abdelhafidh Milat en a profité pour rappeler aux futurs candidats à la candidature qu’il leur reste 25 jours pour déposer leurs dossiers. «Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures à la présidence de la République est fixé au 25 octobre à minuit», a-t-il souligné, rappelant que «jusqu’à lundi à 20h00, 101 personnes ont retiré les formulaires de candidatures». Le compte à rebours est donc lancé.!