«L’opération de retrait des formulaires de signatures se déroule dans les meilleures conditions, nous enregistrons 130 candidats qui ont retiré leurs formulaires, ce qui n’est pas négligeable et dénote que les citoyens algériens veulent un changement pacifique. Nous ne sommes plus dans l’ère des désignations et des nominations, c’est une nouvelle ère qui commence, et durant laquelle, ce n’est que sur la voie des compétences et la capacité des candidats à convaincre l’opinion publique, que se baseront les élections présidentielles de décembre prochain», a déclaré hier, Ali Draâ, chargé de la communication de l’Anie, lors de la conférence de presse tenue au siège de l’autorité. Revenant sur les activités de l’Anie, Ali Draâ a tenu à préciser que la priorité de l’autorité «est de communiquer toutes les activités et actions de l’Autorité nationale indépendante des élections, aux citoyens, en toute transparence. Depuis trois semaines, l’Anie multiplie les efforts pour assurer les meilleures conditions d’organisation des élections, ce n’est pas une tâche facile du fait, que transférer les prérogatives de quatre ministères à l’Anie, et mettre en place les mécanismes nécessaires pour le bon déroulement des opérations, nécessite l’implication de tous les responsables». Saluant la presse pour sa mobilisation autour d’activités de l’Anie, Ali Draâ rappelle, que le jour-même, le président de l’Anie Mohmaed Charfi a procédé à l’installation de quatre commissions communales pour la révision des listes électorales, en l’occurrence, celle de Tipasa, Alger, Blida et Boumerdès «Des commission qui seront composées de trois membres des listes électorales, et présidées par un magistrat, et qui ont nécessité un travail colossal, du fait qu’il s’agit de 1541 communes», souligne Ali Draâ. Et d’ajouter : «Il faut préciser que l’opération de révision des listes électorales, a pris fin ce dimanche à 18 heures. Nous allons faire le bilan pour pouvoir annoncer dans les 48 heures les résultats. Par ailleurs, l’opération des retraits des formulaires de signatures se poursuivra jusqu’au 25 octobre 2019.» Revenant sur cette opération, le chargé de communication de l’Anie a évoqué le refus de certains maires à effectuer l’opération de révision des listes électorales. Il précisera, à ce propos, que «le nombre de ces communes est minime, et ne fait pas le poids avec l’ensemble des 1541 communes, où le travail s’effectue de façon normale, et nous en sommes satisfaits». Il faut rappeler que sur le même sujet, Ali Draâ s’était déjà exprimé les semaines dernières, indiquant, que «les maires ne sont aucunement concernés par le scrutin présidentiel, du fait que la loi instituant ladite autorité, votée par le Parlement, était claire puisqu’elle lui attribue toutes les prérogatives liées au processus électoral qui était jusqu’ici l’apanage de l’administration».