Une semaine après la célébration du premier anniversaire du Hirak, les Algériens ont investi pour la 54e fois les rues de la capitale. Fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire, ils étaient nombreux à réitérer leurs slogans habituels, à savoir le changement total du régime en place. Visiblement déterminés, rien ne semble pouvoir les arrêter, y compris le coronavirus. Décidés à faire aboutir leurs revendications, les manifestants ont commencé à se rassembler dès 13 heures. Ils étaient nombreux à scander des slogans politiques hostiles au pouvoir. Ils ont manifesté et crié haut et fort «système dégage». Un seul mot d'ordre a dominé, dont les échos de «Ni corona ni intimidations ne vont nous stopper», «Vive l'Algérie libre et démocratique», «Libérez les détenus d'opinion», et autres mots d'ordre ont résonné dans les rues du centre d'Alger. Malgré une mobilisation en demi-teinte, «nous investissons les rues, pour montrer à ce pouvoir que nous avons le souffle et que nous allons rester le temps qu'il faut pour les déraciner», lance un jeune manifestant drapé de l'emblème national, soulignant que c'est un devoir national, «tous les Algériens devraient participer à la construction de la nouvelle République».

Il faut dire qu'hier, les manifestants, venus des quatre coins d'Alger et d'ailleurs, ont marché durant des heures dans une ambiance très détendue, mais tout de même déterminée, sous les regards bienveillants d'un service d'ordre qui a fait montre d'un professionnalisme tout à fait exemplaire, comme à son habitude, d'ailleurs. Aucun mot de travers, ni un comportement négatif n'a été enregistré entre les marcheurs et les forces de l'ordre. Bien au contraire, le ton était à la sérénité des deux côtés. Les citoyens qui ont fait le choix de battre le pavé pour s'exprimer et dire qu'ils sont là, présents, engagés, ont pu le faire en toute démocratie et sans aucune entrave. Le vendredi est ainsi définitivement devenu un jour de protestation citoyenne par excellence et les services de sécurité semblent avoir intégré cette donne et agissent en conséquence. Ils encadrent et veillent à la sécurité des manifestants qui affichent clairement leur opposition au pouvoir en place. Cette 54e démonstration permet de déduire tout le chemin parcouru par les Algériens qui savent, désormais, exercer une pression pacifique qui amène des résultats aux plans politique et judiciaire. Il reste que pour la manifestation d'hier, les diverses tendances qui font la scène politique n'étaient pas si présentes que cela dans la capitale et l'on a bien senti une sorte d'essoufflement partisan.

Cela pour dire que la marche d'hier aura été pleinement citoyenne et les Algérois qui y ont pris part ont pu mesurer le poids de la volonté populaire pour provoquer le changement. De là à dire que la nouvelle scène politique est en gestation et sortira du Hirak, il n'y a qu'un pas que certains observateurs souhaiteraient voir franchi.