«Tout le monde bave!». «Tout le monde porte des masques protecteurs.» Telles sont les deux images, plus ou moins hideuses, qui s'offrent aux yeux des personnes ou de simples visiteurs se rendant dans les différentes structures sanitaires d'Oran. La demande en masques protecteurs, sécurisant le corps médical contre l'éventuel risque de contamination du coronavirus est accrue. Elle est tellement croissante, ces derniers jours que l'offre se fait rare, le stock de l'hôpital Benzerdjeb, en un laps de temps record, a été épuisé. Les praticiens, les paramédicaux et les infirmiers et autres employés de la santé sont en course permanente en quête de ces petits bouts de tissus protecteurs. Le masque médical est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive, pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes, ou par voie aérienne. Il est porté par le soignant. Il prévient la contamination du patient et de son environnement. Comme il évite la contagion et la contamination de l'entourage et de l'environnement. Par ailleurs, le masque médical protège celui qui le porte contre les agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes ou encore de postillons. Mais en aucun cas, il ne le protège contre les agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Si le masque comporte une couche imperméable, il protège celui qui le porte contre un risque de projection de liquides biologiques. Les Oranais, que ce soient les patients, leurs proches ou les visiteurs, sont inquiets de la propagation de cette maladie, faisant rage un peu partout dans les pays asiatiques et qui signe son «entrée» en faisant déjà cinq cas en Algérie. Des rumeurs folles font état de l'hospitalisation, récemment, de plusieurs personnes, suspectées d'être porteuses de la maladie. «Rien de cela n'est vrai», explique-t-on aussi bien au niveau de l'EHU d'Oran qu'au niveau du CHU, tout comme dans les autres structures sanitaires que compte la wilaya d'Oran. Cependant, la rue continue à s'inquiéter. Plus d'un persiste et signe, en prenant «la rumeur» pour de la vérité. Cette «vérité» faisant peur se traduit par cette alerte lancée. «Il faut que des mesures de précautions décidées soient mises en application dès que ce virus se fait sentir», ont indiqué plusieurs médecins réfutant «la situation pandémique ni pré-pandémique». «Nous ne sommes pas à ce stade», dira-t-on au niveau des services infectieux du CHU Benzerdjeb.