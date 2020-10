Il s'appelle Abdessamed Seddiki. Il est jeune et intelligent. C'est lui qui a obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat 2020 au niveau national.

Hier, il a été honoré par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au même titre que ses camarades qui ont fait preuve d'excellence durant cet examen national. Lors de cette cérémonie qui a été organisée au Palais du peuple, ce petit génie a impressionné les présents par son aisance verbale, son sens de la répartie et sa vivacité d'esprit. Très à l'aise, il a pris la parole pour féliciter ses camarades et mettre en avant la difficulté de la tâche en cette période marquée par la crise sanitaire. «Je remercie les pouvoirs publics qui ont mis les moyens nécessaires afin de pouvoir sauver l'année scolaire», a soutenu le meilleur bachelier de l'année sous les yeux très impressionnés du Premier ministre. Ce dernier lui a ensuite remis la médaille d'or distinguant le numéro un national. Il a été suivi par deux jeunes filles qui ont eu respectivement les médailles d'argent et de bronze. Un joli podium qui a été complété par les meilleurs élèves aux besoins spécifiques, ainsi que les premiers des différentes filières.

Une grande émotion a marqué ce traditionnel événement qui a vu l'absence du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, en confinement volontaire pour 5 jours à cause des contacts avec des cas Covid-19.

Néanmoins, le président Tebboune a dépêché de hauts responsables de l'Etat, des membres de l'Exécutif afin d'honorer l'excellence de ces jeunes qui représentent la future élite du pays. Ils ont reçu les honneurs de la nation sous les yeux de leurs parents ainsi que des représentants du secteur de l'Education nationale, notamment d'enseignants et de syndicats, conviés à cette cérémonie. Que d'émotion, que de fierté qui régnaient dans cette belle salle où les gestes de distanciation sociale étaient de mise.

Le ministre de l'Education nationale Mohamed Ouadjaout a pris la parole pour féliciter ces nouveaux étudiants qui se sont distingués par un niveau des plus honorables. Il s'est, d'ailleurs, félicité de la qualité de la «cuvée 2020» avec 517 élèves qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne générale.

«Le nombre des lauréats avec mention ‘'excellent'' est de 517 élèves, dont le premier au niveau national Seddiki Abdessamad de la wilaya de Tlemcen, Inscrit en filière de Math-technique avec une moyenne de 19,20», a rappelé Mohamed Ouadjaout. «Il s'agit également de 8 733 lauréats avec mention très bien, 21 088 avec mention bien et 42 799 autres avec mention assez bien», a ajouté avec beaucoup de fierté le ministre. «Le nombre d'élèves ayant obtenu la note complète 20/20 dans certaine matières a atteint 8 389, alors que ce nombre était de 3 363, lors du bac 2019», a-t-il mis en avant. Pour lui, le taux global de réussite est également honorable puisqu'il s'élève à 55 30%, soit un total de 226019 nouveaux bacheliers. «Ces indicateurs dénotent de la qualité de la session 2020. Ce que nous considérons comme un indicateur positif qui améliorera l'avenir du système éducatif et affectera positivement la promotion de la réussite scolaire», estime le ministre de l'Education. Il assure, dans ce sens, que l'évaluation est devenue un aspect important, dont il faut tenir compte afin d'améliorer et d'élever le niveau des compétences.

Néanmoins, le ministre a reconnu que beaucoup de travail attendait le système et la famille éducative. L'excellence dont ont fait preuve ces élèves dans les conditions sanitaires actuelles, laisse entrevoir un bel avenir à nos enfants. Bravo les jeunes.!