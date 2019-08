Des manifestants sont sortis dans la rue pour le 28ème vendredi à Constantine. Rien n’a changé dans la coutume. Les mêmes slogans et même pratiques ont été constatés. C’est toujours les mêmes visages avec les mêmes pancartes qui appellent au départ du gouvernement actuel et du chef de l’Etat. Pour eux, le changement auquel ils aspirent ne peut se réaliser qu’après le départ de toutes les personnes qui incarnent l’ancien système.

En s’attachant à cette revendication, ces manifestants semblent ignorer tout ce qui a été accompli jusqu’ici. Ils se concentrent sur les personnalités du dialogue et de la médiation indésirables également et refusent des élections présidentielles sous prétexte que l’ancien système est toujours présent avec le gouvernement actuel. En fait on refuse toute solution et on rejette toute démarche pouvant et devant mener à une sortie de la crise.

Les manifestants expriment leurs revendications avec des hostilités à l’égard de la presse qui, selon eux, ne rapporte pas la vérité, et scandent «El Magharibia chaîne du peuple». Pourtant, depuis plusieurs vendredis ils ne sont que quelque 300 ou 400 manifestants ! Les marches, en effet, sont loin d’égaler celles des premières semaines de la contestation. Mais selon eux, mettant ça sur le dos des grandes chaleurs, le Hirak reprendra avec une forte mobilisation à la rentrée sociale. Il reste maintenant à vérifier ce mouvement qu’on promet le 6 septembre prochain. En tout cas, l’on sait que le Hirak a été infiltré par certaines organisations au profit de certains partis. Aussi bien par des partis qui se décernent la couronne de la démocratie que par les partis islamistes ou plutôt de l’ex-FIS et de Rached.

Mais le plus étonnant c’est d’avoir constaté que les démocrates sont gérés par ces islamistes qui obéissent à des agendas contre l’intérêt suprême de l’Algérie pour ne pas dire manipulés. Ce sont eux qui mènent toutes les marches depuis avril dernier.