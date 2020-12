La blogo-sphère et le monde «virtuel» dont la connotation rime d'une manière arbitraire avec ce qui est appelé communément «les médias alternatifs» sont dans une piètre posture. Cette fasco-sphère qui est orchestrée et gérée par de multiples nébuleuses à la solde des services de renseignements affiliés aux puissances étrangères, n'a pas cessé de cultiver l'imposture et faire avaler les couleuvres les plus sordides aux Algériens crédules à propos de la santé du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette Toile tissée de pur mensonge et de calomnies est allée jusqu'à annoncer la mort «officielle» et avérée du président. Mais le comble de l'ironie, c'est que cette armée de mercenaires financée par le Makhzen, les officines étrangères et autres nébuleuses, a opté pour un scénario vil et fasciste où tous ceux qui s'opposent à leur fumisterie sont accusés de «police politique» et de «larbins», y compris les éléments qui ont fait preuve d'«adhésion et d'animation au sein du Mouvement populaire du 22 février. La chape de plomb que cette kyrielle fasciste et obscurantiste faisait exercer sur la Toile et les plates-formes de Net, a été discréditée par ses propres impostures à telle enseigne qu'elle est devenue la risée des affidés des réseaux sociaux sans qu'elle pipe mot sur ses diarrhées et ses vomissures. Comme le scénario est concocté par ses maîtres d'outre-mer, cette nébuleuse obscurantiste qui a transformé le monde virtuel en un dépotoir de leurs excréments et de leur fiel, ne peut plus revenir marche-arrière, elle doit continuer sa tâche comme un mercenaire en bonne et due forme. L'apparition du président de la République en chair et en os, ne leur a pas plu, ils sont ahuris par cette apparition du président convalescent. Ils se sont mis à remettre en cause l'image et la vidéo en allant jusqu'à dire qu'il ne s'agit pas de Tebboune, mais bel et bien de son sosie!

Voilà que cette nébuleuse discréditée par la réalité ne veut pas admettre que sa stratégie ne tient pas la route et que son «arsenal» médiocre est voué aux gémonies et que le peuple l'a désavouée.

Une chose est sûre, c'est que les porte-voix de l'intox et de la pensée rétrograde et les sbires du Makhzen et des officines étrangères, sont aujourd'hui cuits et vomis par le peuple qui vient de les découvrir comme étant des ennemis avérés de l'Etat national et de sa souveraineté. La série des réponses sur les réseaux sociaux par les citoyens ordinaires à l'égard de cette hydre mortifère qui est installée dans le chaud à l'étranger, montre bien la déroute et la bérézina dans laquelle sont plongés ces mercenaires. Cette nébuleuse est devenue une source de moquerie et d'hilarité de la part des internautes algériens qui ne cessent de leur rappeler leur haine et leur vassalité contre le pays et sa souveraineté. Depuis hier, cette nébuleuse qui travaille pour le plus offrant, n'est pas sortie de sa tanière, elle est prise de stupéfaction et frappée d'un tournis assommant. Ce n'est pas de cette manière clownesque qu'un média alternatif ou de dissidence citoyenne puisse entamer sa démarche d'opposition et de travail critique. Ces semblants de médias alternatifs sont régentés par des valets au service de leurs mentors qui sont multiples et de plusieurs couleurs idéologiques.

Les islamo-makistes qui faisaient dans la jubilation en s'attaquant à l'état de santé du président de la République et par voie de conséquence à l'Etat national et sa souveraineté, sont maintenant aux abois. Tout le monde sait que ces ersatz et conglomérats de vendus et de vassaux sont grillés et que le Mouvement populaire du 22 février ne leur donnera plus cette chance pour récupérer les attentes et les aspirations légitimes d'un peuple qui veut le changement, mais pas un changement qui sacrifiera l'Etat national et la souveraineté du pays sur l'autel des manigances et des plans ourdis par les puissances étrangères et leurs pions de l'intérieur comme de l'extérieur. Le temps de la récréation est terminé, c'est le temps de la mobilisation dans le cadre d'un front interne pour barrer la route à tous les vendus qui crient tambour battant à l'ingérence et à l'intervention néocoloniale.