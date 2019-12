Jamais, dans l’histoire de l’Algérie, le décès d’un haut fonctionnaire n’a suscité autant de réactions à l’étranger et à ce haut niveau. En effet, la disparition du général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, prolongeait, hier encore, cette vague d’émotions exprimée à travers des messages de condoléances émanant de rois, chefs d’Etat, ministres et ambassadeurs.

En effet, après le président de la Tunisie, Kaïs Saïed, et les cadres du Front Polisario (parti au pouvoir de la République arabe sahraouie démocratique) qui s’étaient exprimés lundi, hier c’était le tour d’autres dirigeants de pays frères.

Le roi d’Arabie saoudite, Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, a adressé au président de la République, Abdelmadjid Tabboune, un message dans lequel il lui a présenté, ainsi qu’à la famille du défunt, Ahmed Gaïd Salah et au peuple algérien frère «ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion». Le serviteur des Lieux saints a poursuivi : «Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de lui accorder Sa Miséricorde, Son Pardon et de l’accueillir dans Son Vaste Paradis ; et de vous protéger de tout mal. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Le prince héritier, Muhammad Ben Salman Bin Abdulaziz Al Saud, a, lui aussi, adressé un message au président de la République. Il y a exprimé, à l’adresse de la famille du défunt, ses «plus sincères condoléances et sa sympathie, priant Dieu de lui accorder Sa Grâce, Sa Bénédiction et Son Pardon, et l’abriter dans Ses Vastes Jardins du Paradis».

Le sultan d’Oman, Qabus ibn Said Al Said, a pour sa part, transmis à Abdelmadjid Tebboune, un message de condoléances à la suite du décès d’Ahmed Gaïd Salah. Selon le communiqué, « Sa Majesté le Sultan a exprimé ses profondes condoléances et ses sentiments de compassion au président et peuple algériens».

De son côté, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazawi, a adressé un message de condoléances au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «En cette douloureuse occasion, je vous présente et à travers vous, à la famille du défunt, ainsi qu’au peuple algérien frère mes expressions sincères de tristesse et de sympathie». «Je prie Dieu Le Tout-Puissant pour que le défunt puisse être béni de la Miséricorde et d’accéder au Vaste Paradis, et de vous gratifier de patience et de réconfort», a écrit Ould Cheikh Ghazawi.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre et ministre d’État aux Affaires de Défense de la principauté du Qatar, le docteur Khalid bin Muhammad Al-Attiyah, devait arriver, hier, en Algérie. Il présentera ses condoléances aux hautes autorités algériennes et assistera aux funérailles du regretté Ahmed Gaïd Salah.

Dans le même registre, l’ambassadeur d’Arabie saoudite en Algérie, Abdelaziz Al-Omairini, a présenté ses sincères condoléances à la famille de l’ex-chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah. Dans sa déclaration, l’ambassadeur s’est dit «attristé», et a précisé «qu’avec beaucoup de peine et de chagrin, l’ambassade a reçu la nouvelle du décès du vice-ministre de la Défense. Face à cette pénible épreuve, Son Excellence et tous les membres de la mission présentent leurs sincères condoléances», a-t-il ajouté. L’ambassadeur du Qatar, Hassan Ben Ibrahim El Maliki, a exprimé ses très sincères condoléances à la famille d’Ahmed Gaïd Salah, aux autorités et au peuple algériens. Il a loué, dans son message, les qualités d’un «dirigeant symbole et unique, ayant consacré toute sa vie au service de son pays et du peuple».

L’ambassadeur du Liban, Muhammad Hassan, a déclaré, dans un message adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «je vous adresse, ainsi qu’au peuple algérien frère, en mon nom et aux noms de la communauté libanaise en Algérie, du peuple et du gouvernement libanais les sincères condoléances et toute la sympathie à la suite de la douloureuse tragédie qui a frappé l’Algérie et les Algériens». Il a qualifié Ahmed Gaïd Salah de «moudjahid, homme courageux et regretté de la Nation, qui a dirigé l’Algérie grâce à sa sagesse et à ses compétences dans une phase critique et sensible».

Deux autres ambassadeurs de la République d’Ukraine et des Etats-Unis d’Amérique, respectivement, Maxim Sobh et John P. Desrocher, ont également posté les mêmes messages sur leurs comptes Twitter. En leurs noms personnels et aux noms des représentants de leurs ambassades, ils y ont présenté leurs sincères condoléances et sentiments de compassion à la famille du défunt, Ahmed Gaïd Salah, au gouvernement et au peuple algériens.