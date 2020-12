Les mesures «judicieuses» prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'accompagnement des entreprises ont permis de «sauver les emplois dans le secteur formel» en période de crise sanitaire, a indiqué le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Salim Labatcha. Dans un entretien à l'APS, Labatcha a précisé que «les emplois dans le secteur formel ont été sauvés» pendant la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 grâce aux mesures «judicieuses» prises pour y faire face, ajoutant que quelques petites entreprises, notamment dans le secteur privé, avaient «accusé un retard dans le versement des salaires» de leurs travailleurs pendant des périodes allant de 3 à 4 mois. Les entreprises en difficulté financière en raison de la crise sanitaire «ne sont pas nombreuses», a-t-il dit, soulignant qu'un «dialogue» était engagé entre les responsables de ces entreprises et certains ministères pour faire le point sur leur situation et prendre les mesures qui s'imposent. Le secrétaire général de l'Ugta a également cité, les mesures prises par le gouvernement en coordination avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques pour faire face à la pandémie, les qualifiant de mesures «judicieuses», «responsables» et «ciblées», notamment celles liées aux dispositions sanitaires préventives pour protéger les citoyens de l'épidémie, ainsi que les mesures visant à assurer la viabilité des établissements, préserver la main-d'oeuvre et verser les salaires aux travailleurs.