Quand des milliards coulaient à flots dans la direction de campagne électorales pour le cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika! Auditionné, hier, par la première chambre pénale près la cour d'Alger, dans le cadre du procès dans l'affaire du montage automobile, Ahmed Mazouz a déclaré, depuis la prison de Boussouf, à Constantine, que «son associé et proche, Mohamed Baïri, patron du groupe Ival, l'avait appelé à la veille de la campagne pour lui demander de mettre la main à la poche, à l'instar des autres patrons, pour financer la campagne électorale pour le 5e mandat». Il lui a signifié, notamment, que «la collecte des fonds pour la campagne électorale concernant le 5e mandat a débuté et que le président du FCE, Ali Haddad a donné 180 milliards de centimes et compte verser davantage tandis que Djamal Oulhadj, puissant promoteur immobilier et patron de Soprofor, a participé quant à lui, avec 150 milliards de centimes». Dans ce contexte, il a reconnu avoir remis un chèque à Ali Haddad, libellé à l'ordre de la direction de campagne de Bouteflika, précisant que «le chèque a été décaissé sur son compte personnel». Quand la juge lui demande pourquoi 39 pas 40 milliards de centimes?, il répond: «C'était pour dire que c'est tout ce que j'ai à donner, au cas où ils seraient tentés de m'en demander davantage.». «Après le soulèvement populaire du 22 février 2019, j'ai appelé, l'ex-vice président du FCE, Mohamed Bairi qui avait appelé à son tour le patron des patrons Ali Haddad pour lui demander comment récupérer ce chèque, mais la situation n'a cessé de virer au chaos», a-t-il indiqué, affirmant qu' «il n'a pas pu récupérer son argent, à ce jour».

Interrogé pourquoi il avait remis le chèque non pas à Abdelmalek Sellal, en sa qualité de directeur de campagne pour le 5e mandat de Bouteflika, mais à Ali Haddad, il dira: «Cela démontre que je n'avais aucune affinité avec l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal.»

Il a avoué, par ailleurs, que «Mohamed Baïri n'a versé aucun centime afin de financer la campagne pour le 5e mandat». Concernant l'objectif visé par ce don généreux, il rétorque: «C'était par conviction, et la preuve en est, indique-t-il, «j'ai participé avec un montant de 130 milliards de centimes à l'emprunt obligataire émis en avril 2016 par l'Etat».

L'associé de Mazouz

Pour Mazouz, par cette participation, «il avait augmenté la liquidité du Trésor public, avant le recours au financement non conventionnel». S'agissant de l'accusation de blanchiment d'argent, il affirme: «Je ne possède aucun compte ni biens immobiliers à l'étranger». S'agissant de son compte Trust Bank crédité de 128 milliards de centimes, il indique que «ce montant représente les bénéfices ou les dividendes de ses sociétés réalisés en 8 ans, après le paiement de l'IRG et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés(IBS)».

Ouyahia ne m'a pas aidé

A la question de savoir pourquoi il s'était associé avec Farès Sellal, le fils de l'ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, il dément catégoriquement qu' «il a eu ce genre de contrat avec le fils de Sellal, qui était un simple client, en sa qualité de propriétaire d'une entreprise de transport de marchandises», affirmant qu' «il lui a plutôt vendu, avec acte notarié à l'appui, les actions de la SPA Jamal Motors, car devenue non rentable suite à la dégringolade de la monnaie chinoise, le Yuan». A propos de la question relative à ses éventuelles accointances avec Sellal, il soutient qu'entre 2012 et 2017, la période où Abdelmalek Sellal a été à la tête du gouvernement, il n'a obtenu aucune décision d'avis technique, ajoutant qu'il avait obtenu la première décision d'avis technique favorable du ministère de l'industrie le 16 avril 2018. «Le 28 décembre, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a émis une instruction annulant toutes les décisions techniques signées par le ministre de l'Industrie et validées par le Comité d'évaluation technique (CET), dont la sienne», a-t-il dit.

Il a fait savoir qu' «il a exercé l'activité de concessionnaire depuis 2009 et qu'il était représentant exclusif, pour toute l' Afrique de trois marques (Chacman, Hundai et Chery), propriété d'un fonds souverain chinois». Interrogé s'il avait bénéficié d'un appui ou des faveurs de la part de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia puisqu'il faisait partie de la liste des 40 opérateurs sélectionnés et celle de «5+5» autorisés à activer dans la filière du montage automobile, il indique: «Je n'ai aucun lien avec Ahmed Ouyahia. Ce dernier a même bloqué mon projet d'usine de fabrication de véhicules à Sétif, à travers son instruction datant de décembre 2008.» Cette réponse a fait réagir Ahmed Ouyahia. «En effet j'ai émis une instruction, en 2008, en vue d'annuler deux projets, celui de Ahmed Mazouz et celui de Fandi, à Bordj Bou Arréridj, parce que cette idée de montage de véhicules, qui n'était pas à l'ordre du jour, s'est développée en dehors du cadre de l'Etat, lequel n'a encore élaboré aucune politique de montage automobile, soulignant que cette instruction n'avait pas pour finalité de casser du Mazouz», a expliqué Ahmed Ouyahia. Mazouz est poursuivi pour «incitation à la corruption d'agents publics», «blanchiment d'argent» et «transferts des revenus d'origine délictueuses et financement occulte de la campagne électorale», des charges pas assez justifiées par le tribunal de première instance et la Cour d'appel, il a affirmé qu' «il n'a été entendu ni par la police judiciaire ni par le juge d'instruction».

Importation déguisée

Par ailleurs il a soutenu avoir obtenu la décision d'avis technique plusieurs de mois après le dépôt de sa demande au ministère de l'Industrie, en avril 2018. Il a nié d'avoir versé dans l'importation déguisée, en important des véhicules complets emballés au lieu de kits. Concernant l'absence de partenaire étranger dans son dossier, il dira: «Le partenaire étranger était absent dans le capital mais il existait dans le contrôle de la qualité». Dans ce sens, il affirme que «le temps a fini par lui donner raison puisque l'exigence d'avoir un partenaire étranger vient d'être annulée par l'actuel gouvernement». Au sujet de l'agrément final obtenu, malgré les réserves de la direction générale du développement industriel au ministère de l'Industrie (DGI), il répond qu'«il n'a pas été mis au courant de ces réserves». Enfin, les procès via vidéoconférence deviennent de plus en plus aléatoires. La présidente de l'audience a dû lever, encore une fois, hier, la séance pour mauvaise connexion Internet.