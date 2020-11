Le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi pour corruption avec des membres de sa famille et les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, s'est poursuivi, hier, à la cour d'Alger par l'audition d'anciens responsables. Lors de ce procès, les mis en cause se sont rejeté, entre eux, la «patate chaude». En effet, tous ont adopté la même stratégie, celle de nier leur relation avec la famille Tahkout. C'est ainsi que pour rejeter les accusations portées contre lui, dont l'octroi d'avantages à l'entreprise de Tahkout, l'ancien directeur général de l'Office national des oeuvres universitaires (Onou), Farouk Bouklikha, a soutenu qu'un cahier des charges liait déjà l'Onou à ladite entreprise avant son installation. De son côté, l'ancien directeur général de l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), Abdelkader Benmiloud, s'est défendu d'avoir convenu avec l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, d'accorder des avantages à l'opérateur Tahkout, assurant avoir laissé des «garanties bancaires» à l'Etusa avant son départ, tandis que l'actuel directeur général de l'Etusa, Karim Yacine, a précisé que le marché conclu entre l'Etusa et l'entreprise de Tahkout visait à assurer le transport à travers les différents quartiers de la capitale, surtout les nouveaux. «N'ayant pas pu faire l'acquisition de nouveaux bus auprès de l'Entreprise nationale des véhicules industriels (Groupe Snvi), l'Etusa a dû recourir à la location de bus auprès de l'entreprise de Tahkout», a-t-il expliqué. Interrogés par le juge du siège, Talha Rabah et Maouche Ahmed (cadres à la direction des impôts) se sont, également, défendus d'avoir accordé des avantages fiscaux à l'entreprise de Tahkout. «Nous n'avons fait qu'appliquer les décisions de l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi)» ont-ils martelé. Uine attitude adoptée par Amar Ghoul, ancien ministre des Travaux publics et des Transports, qui a considéré sa condamnation dans cette affaire comme un préjudice à son encontre, du fait qu'il n'a signé aucune décision ni transaction ou avenant, et qu'il n'avait accordé aucune concession aussi bien à Tahkout qu'à d'autres investisseurs. Pour sa défense, Abdelghani Zaalène, ancien wali d'Oran et ancien ministre des Transports, a chargé l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.