Selon le directeur général de l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac), Noureddine Boudissa, la production du vaccin anti-Covid-19, Sputnik-V, nécessite de relever plusieurs défis, dont l'absence de laboratoires spécialisés de type «P4», ou «BSL 4», en anglais, pour «biosafety level 4». Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne 1, ce responsable a affirmé que la garantie de la qualité de tout produit nécessite la disponibilité de laboratoires répondant aux normes internationales, seuls à même de confirmer la fiabilité du vaccin.

Une condition à laquelle les laboratoires nationaux sont loin de répondre, et à ce titre, demanderaient à être accompagnés pour pouvoir s'assurer que toutes les importations soient conformes à nos normes. «Nous avons essayé en Algérie depuis des années de mettre en place des laboratoires avec ces normes» regrette Noureddine Boudissa, en vain. Pour le premier responsable d'Algerac, la mise en place des laboratoires aux normes, internationales « remédierait à la grande lacune que nous avons enregistrée à cet égard en développant une stratégie particulière dans le secteur, public ou privé, ainsi que la recherche scientifique, afin que nous puissions atteindre l'efficacité requise».

Une stratégie à laquelle devrait être associés aussi bien le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que le ministère de la Santé, précise le directeur général de l'Organisme algérien d'accréditation. D'autant plus que le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Djamel Abderrahmane Lotfi Benbahmed, anticipe déjà sur le fait que « la production en Algérie du vaccin Sputnik-V permettra de couvrir le marché national, mais aussi «d'exporter vers d'autres pays» de la région et du continent.» Dans ce contexte, d'énormes efforts, notamment en matière de production et le respect des normes de qualité, doivent être consentis afin de réussir dans la mise en place de la nouvelle stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures.

Le certificat de produit est considéré comme étant une condition sine qua non pour réussir l'acte d'exportation. Autrement dit, pour aller vers l'export, il faut avoir des normes. Certes, un réseau national d'environ 700 laboratoires relevant des deux secteurs public et privé devra être mis en place dans le but de contrôler la qualité et de réprimer la fraude.

Néanmoins, «seuls trois laboratoires affiliés au ministère du Commerce ont eu l'agrément et seront suivis par 34 autres laboratoires» a révélé Noureddine Boudissa affirmant que «nous sommes prêts à traiter avec tous les secteurs privés qui expriment le désir de rejoindre le réseau des laboratoires, et donc, d'ici la fin de l'année en cours, nous aurons un réseau capable de répondre aux besoins requis».

Abordant l'objectif de l'État d'exporter l'équivalent de 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, l'invité a plaidé pour un ensemble de mesures devant être adoptées pour éviter les obstacles empêchant les exportations de prendre leur envol. En outre, il est impératif d'établir la norme «ISO 17065», dite de certification de produits, processus et services. «Nous avons encore recours à des laboratoires étrangers pour réaliser cette opération. Sans cette norme, nous demeurerons toujours dépendants de l'étranger» conclut Noureddine Boudissa.