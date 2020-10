Interrogation montante. Dramatiser à l'excès ou prendre le risque de sous-estimer la réalité chiffrée et ses conséquences? Dans les médias on n'en finit plus d'aborder l'équation du «sanitaire» opposée au «je-men-foutisme» de la population.

Le tout, le plus souvent, dans la cacophonie, les invectives, l'inaudible. Et l'on observe dans le même temps les premiers affrontements ouverts entre le scientifique et le nihiliste. C'est dans ce contexte qu'intervient le dernier appel à la vigilance du Premier ministre Abdelaziz Djerad. À la suite d'une consultation du Comité scientifique et de l'autorité sanitaire dans le cadre de l'évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire national, le Premier ministre a appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à demeurer «solidaires et déterminés» dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), qui connaît un «inquiétant rebond» au plan international.

«Il y a nécessité de poursuivre, avec rigueur et responsabilité, la mise en oeuvre des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus», indique un communiqué des services du Premier ministre qui rappelle l'importance des gestes barrières, du port du masque obligatoire, de la distanciation physique et de l'utilisation des gels hydro-alcooliques, car une augmentation des cas est constatée.

D'autant qu'un reconfinement serait pratiquement impossible à mettre en place et extrêmement coûteux pour le Trésor public. Cet appel fait suite au constat de l'inquiétant rebond, au plan international, de la pandémie et une tendance vers l'aggravation de la situation épidémiologique. Faisant le parallèle avec beaucoup de pays dans le monde ayant renforcé les actions préventives et le durcissement les mesures de restriction sur la mobilité des personnes et les activités susceptibles d'aggraver les risques de contagion, le Premier ministre souligne qu'«après une maîtrise de la situation sanitaire et l'enregistrement de résultats forts encourageants, la situation montre aujourd'hui des signes perceptibles de relâchement» lesquels «suscitent la crainte d'une résurgence de clusters» et «doivent inciter, non seulement à la prudence, mais surtout à une plus forte mobilisation et un engagement de tous pour freiner la propagation du coronavirus». Un retour de la pandémie qui risque d'être aggravé par une reprise, certes, «contrôlée et progressive de l'activité économique» et «une rentrée scolaire et universitaire et la reprise de la prière du vendredi dans nos mosquées». C'est dans ce sens que le Premier ministre appelle à la vigilance afin, souligne-t-il, de «préserver tous les réflexes de prévention et de protection» ajoutant que «la responsabilité individuelle et collective doit être de mise», dans le même cadre, le Premier ministre a appelé la population à éviter les rassemblements et les regroupements qui constituent autant de facteurs de contamination et de propagation du virus. À ce titre, «les meetings et rassemblements, autorisés dans le cadre de la campagne électorale, doivent être organisés dans le strict respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés», souligne le communiqué du Premier ministre, qui réitère son appel aux citoyens «pour continuer à faire preuve de discipline et de solidarité pour le strict respect de toutes les mesures préconisées pour la prévention et la lutte contre cette épidémie mondiale». Ne dit-on pas que «si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et ne l'aurait pas laissé percer le mur de sa maison».