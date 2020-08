Dénonçant avec ferveur des réactions agressives a l'encontre de la récente mise en place des nouveaux textes de lois entrant dans le réforme du secteur, le ministre de l'industrie, Ferhat Aït Ali Braham a qualifié de «féroces» les attaques de certaines parties qui, dans un passé très proche, oeuvraient à détourner l'argent public par milliards. C'est ce qu'il a déclaré hier sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 1, précisant avec force, « que les nouvelles lois organiques et législatives ne feront pas l'objet de changement, pour satisfaire les intérêts de ces parties, et serviront de façon transparente l'économie nationale». Une situation de résistance au changement à laquelle il fallait s'y attendre de la part de ceux qui ont traversé des décennies dans l'impunité, et dans l'enrichissement illégal. Il faut dire que la tâche du gouvernement pour faire émerger une nouvelle gouvernance des affaires du pays, reste très ardue du fait, que la bande de mafieux qui gérait le pays, a déployé ses ramifications profondément dans les sillages de l'administration et des institutions publiques, notamment le secteur de l'industrie. La majorité des grands contrats a abouti à des scandales qui font l'actualité de la chronique judiciaire.

S'exprimant sur la tripartite qui va se tenir demain et après-demain, le ministre de l'Industrie a insisté sur l'importance de cette rencontre, précisant, que «la tripartite qui va réunir le gouvernement et les partenaires sociaux et économiques, sera la rencontre de la transparence, où le gouvernement présentera aux opérateurs économiques, sa nouvelle vision sur laquelle sera édifiée la gestion de l'économie nationale».

Une nouvelle qui se veut le point de rupture avec les anciennes pratiques, et réalisable à travers une batterie de mesures et un arsenal juridique qui aura pour rôle de dissuader tous les opérateurs qui comptent sur la continuité de l'ancien système, selon le ministre qui précise que «la nouvelle logique de gestion se base sur la transparence, l'objectivité, l'efficience dans la réalisation des projets structurant et rentable pour le pays, loin des projets fictifs qui ne créaient de la richesse que pour les promoteurs». Il y a lieu de croire que devant une conjoncture, socio-économique, aussi particulière, la prochaine tripartite ne peut que revêtir l'habit de l‘exception.

Dans la mesure où tous les paradigmes économiques, qui balisaient les rencontres précédentes, étaient le produit des desseins ourdis par l'ancien régime pour spolier les richesses du pays, et par conséquent, ne pouvaient refléter les besoins et préoccupations de la société avec objectivité.

Dans ce contexte et pour donner un aperçu de cette nouvelle approche, Ferhat Aït Ali Braham précise que «le nouveau Code des investissements aura pour rôle de délimiter les missions et les prérogatives des services et autorités concernés.

L'Etat va procéder à la réanimation des zones industrielles, en mettant leur préparation et leur financement à la charge des opérateurs économiques, selon les moyens de chaque opérateur, et selon les superficies obtenues».

Evoquant l'épineux problème du foncier industriel, Ferhat Aït Ali annonce la création d'un office national du foncier industriel, qui regroupe les organismes spécialisés dans la gestion du foncier. Insistant toutefois sur la détermination de l'Etat à appliquer les mesures coercitives prévues par la loi contre les bénéficiaires de foncier de façon illégale.

«L'Etat va procéder à une grande opération pour répertorier et cadastrer le foncier industriel sur toutes les wilayas, et procédera à la récupération des assiettes obtenues illicitement», conclut-il.