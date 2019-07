Le panel met la pression sur le chef de l'Etat! Karim Younès met en garde Bensalah quant au respect de ses engagements pour « apaiser» la colére du « hirak» . Il lui donne un delai d'une semaine afin que débutent les fameuses mesures d'apaisement. « Cette semaine sera décisive. Si les engagements pris par la Présidence ne connaissent pas un début d’exécution, le panel, « Tajma3th n’el khir » se réunira et examinera l'éventualité de la suspension de ses travaux et pourra même aller jusqu’à son auto- dissolution» , a-t-il averti sur sa page Facebook officielle. Dans le méme texte, il rapppelle les sept condtions posées par lui et les cinq autres memebres du panel. Il s’agit de « l’impérieuse nécessité de la libération de tous les détenus du Hirak, dans l'urgence, dans un premier temps, du respect du caractère pacifique des manifestations par les forces de l’ordre et de la cessation des actes de violence et d’agression à l’encontre des manifestants pacifiques du Hirak et des étudiants» . Le panel a aussi demandé « l’allègement du dispositif policier notamment dans la capitale lors des marches hebdomadaires, l’ouverture de tous les accès à la capitale les jours des marches et la libération du champ médiatique tel que revendiqué par les professionnels de la presse et souhaité par la population en général» . Enfin, il est exigé le « départ du gouvernement en place et son remplacement par un gouvernement formé de technocrates non partisans» .