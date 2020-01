Dans un communiqué rapporté par l’Agence nationale Algérie Presse service, APS, la direction de la presse et de la communication de la présidence de la République met en garde contre les faux comptes sur les réseaux sociaux attribués à de hauts responsables de l’Etat. «La direction de la presse et de la communication de la présidence de la République a constaté récemment, une prolifération de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attribués à de hauts responsables d’Etat, notamment sur Twitter et Facebook» indique le communiqué. Exhortant les citoyens à la vigilance, la direction de la presse et de la communication de la Présidence affirme que ces comptes fictifs sont un danger pour l’opinion publique et portent atteinte à l’image des concernés. «La direction de la presse et de la communication de la Présidence appelle à la vigilance contre de tels comptes fictifs qui dupent l’opinion publique et nuisent aux hauts responsables de l’Etat», explique le communiqué, qui indique, par ailleurs, que les auteurs de ces profils «trolls», encourent des poursuites judiciaires. Cela dit, l’instance dirigée par Mohand Oussaïd Belaid, ne donne aucun détail concernant le nombre de faux comptes existants, ni sur le nom des hauts responsables qui ont été touchés par ces usurpations d’identité. Ledit communiqué ne précise pas non plus si cette instruction vient de la part du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Cela dit, tout porte à croire que c’est l’incident du 2 janvier dernier, qui a poussé les autorités à réagir. En effet, à cette date, un compte tweeter portant le nom du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé le décès de l’ancien diplomate Lakhdar Brahimi. Cette nouvelle, se répand comme une traînée de poudre, même le communiqué du ministère des Affaires étrangères, a du mal a atténuer l’ampleur de la rumeur. En effet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali-Cherif, a «démenti catégoriquement», quelques heures après cette information rapportée sur des réseaux sociaux. S’interrogeant sur «les intentions des parties ayant colporté ces informations en ce moment précisément», précisant que «ce qui a été attribué à M. le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’agissant de la diffusion de cette information n’est que mensonge et manipulation tant M. le Premier ministre ne dispose d’aucun compte Twitter et n’a de ce fait publié aucune information ayant trait au sujet». Pour rappel, ce n’est pas la première fois, qu’un haut responsable d’Etat algérien est victime d’une usurpation d’identité. En 2017, l’auteur d’un faux compte, au nom de Abdelmadjid Tebboune a été interpellé par les

services de sécurité, de Abdelmadjid tebboune, qui au moment du déroulement des faits était Premier ministre. L’internaute avait fait état de réunions, prétendues réunions officielles. Ainsi que des convocations inexistantes de hauts responsables. Information que le ministère concerné avait très vite démentie avant d’affirmer que les motivations du jeune homme n’étaient pas connues des services de sécurité.