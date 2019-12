La première sortie sur terrain du nouveau président de la République se veut comme un message fort dans la perspective de s’insérer dans le vif des préoccupations et les défis qui se dressent au pays sur le plan économique. C’est aussi l’expression de sa détermination de traduire son programme électoral en une réalité sur le terrain en optant pour la révision des formes de gestion et de fonctionnement des entreprises et les grandes sociétés nationales du pays. Le président Abdelmadjid Tebboune n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour recentrer le cap économique et l’industrie algérienne afin qu’il y ait une véritable relance et une croissance durable et productive à la fois.

Le président de la République lors de sa visite dans les pavillons de la foire de la production algérienne a combiné entre le renforcement de l’industrie nationale en général et l’industrie mécanique en particulier et aussi les petites et moyennes industries dont les jeunes sont sollicités pour y accéder et relever le challenge de la réussite ainsi que de la relance économique du pays. Dans ce sens, le président de la République a souligné le fait qu’«il y aura la création d’un ministère spécial pour les petites et nouvelles entreprises, conduit par des jeunes», et d’ajouter à l’égard de la jeunesse «vous n’avez pas seulement un soutien, mais aussi l’engagement du président de mettre en place vos programmes... Votre succès sera notre succès et votre perte sera notre perte», a-t-il martelé.

L’industrie mécanique a été aussi abordée par Abdelmadjid Tebboune avec insistance en rappelant le travail de qualité que l’armée est en train de produire dans le domaine de l’industrie militaire et mécanique à la fois. Il a indiqué dans ce sillage qu’«il faut dire les choses telles qu’elles sont réellement, il n’y a que l’armée à travers ses entreprises qui fabrique des produits de qualité et avec un sérieux et une maîtrise avérés». Il a, en outre, exhorté les privés à investir dans l’industrie mécanique et suivre l’exemple de l’Armée nationale et populaire qui a atteint un niveau de production et fabrication très élevé. La visite de Abdelmadjid Tebboune dans les différents pavillons de la foire a donné l’impression que cette dernière ne relève pas d’un simple événement économique dédié uniquement à l’exposition, mais une manière de déterminer la nouvelle feuille de route qui a trait au développement de l’économie nationale et la mise en place d’une nouvelle stratégie qui mettra fin à la gestion «biscornue» de la chose économique et commerciale du pays. Tebboune a mis l’accent sur les nouvelles démarches qui seront appliquées au début de l’année 2020 dans la perspective de donner au secteur économique dans tous ses segments le sens concret qui doit s’identifier à la production et la création de la richesse et de l’emploi tous azimuts. D’ailleurs, cette approche a été étayée par rapport à la compagnie Air Algérie dans le stand de laquelle le président de la République s’est arrêté et a demandé que «tous les aéroports du pays et dans toutes les wilayas où ils existent doivent fonctionner au minimum deux fois par semaines».

Un ministère pour les petites et moyennes entreprises sera créé incessamment et il sera géré par des éléments jeunes. Idem concernant une banque pour la circonstance dans l’objectif d’encourager les start-up et aussi l’économie numérique. Il s’agit d’un changement de cap et d’un retour aux fondamentaux comme cela a été indiqué par le président de la République qui a souligné que «l’industrie ce n’est pas un miracle, c’est un savoir-faire qu’il faut apprendre et réaliser après», a-t-il mentionné.

Abdelmadjid Tebboune a indiqué qu’«importer n’est pas une tare. Les pays les plus développés importent des produits pour satisfaire les demandes de leurs populations. La honte, c’est quand on peut produire nos produits au niveau local, mais on n’encourage l’importation. Ce qu’on peut produire localement ne sera plus importé, on n’importera que ce qui est essentiel pour les besoins du pays», a-t-il asséné.La spéculation sera combattue, c’est ce qu’a déclaré le président de la République lors de sa visite dans les pavillons de la foire de la production nationale. Il a pointé du doigt le gaspillage des baguettes de pain. Pour le président de la République, cela «doit cesser immédiatement, c’est immoral comme geste d’autant plus que nous avons besoin de cette devise pour construire des hôpitaux et des écoles et autres infrastructures pour renforcer notre souveraineté nationale», a-t-il rétorqué.

La filière de l’exportation a été aussi traitée avec acuité en précisant que «la question du transport des produits doit être résolue en début de l’année de 2020. Mais l’urgence maintenant c’est de relancer la production nationale comme une première étape et après, l’exportation viendra en deuxième étape», a souligné le président Abdelmadjid Tebboune.