Décidément, le ministre de la Jeunesse et des Sports et le wali d'Oran ne sont pas près de sortir de la polémique! Après les graves dérapages qu'ils ont commis en fin de semaine dernière, les deux «commis» de l'Etat ont essayé d'éteindre l'incendie qu'ils venaient d'allumer en présentant des «excuses» publiques. Chacun a choisi une méthode différente pour faire son «mea-culpa», mais pour un même résultat: s'enfoncer encore plus dans la crise.

En effet, Sid Ali Khaldi a choisi une communication «2.0» pour tenter de justifier ses graves propos, où «il invite ceux qui ne sont pas contents de la nouvelle Constitution à quitter le pays».

Le MJS a ainsi publié une vidéo sur sa page facebook pour affirmer que «ses propos ont été mal compris et que l'Algérie peut contenir tous ses enfants». Il n'en fallait pas plus pour provoquer une polémique encore plus grande que la première. Les Algériens ont de suite réagi, en le «remerciant» de finalement, les laisser «vivre dans leur pays». Ils ont aussi mis en avant «l'excuse» d'une époque que l'on pensait bien révolue, à savoir que «ses propos ont été mal compris». Si l'outil de communication choisi par Khaldi est moderne, sa communication est «brejnévienne». Il ne manquait que la main de l'étranger pour boucler la boucle! Surtout qu'en essayant de modérer ses propos, le ministre a crée une nouvelle controverse en assurant que des déclarations visaient ceux qui sont dérangés par la Déclaration du 1er Novembre. Il a certes, tempéré les choses en assurant son intime conviction «que tout le peuple algérien est pour la Déclaration du 1er Novembre».

Une communication désastreuse

Néanmoins, cette «tentative infructueuse» de faire du populisme a été perçue comme une accusation de «traîtrise» envers la nation ceux qui n'adhérent pas à la nouvelle Constitution.

Ce qui a provoqué une nouvelle vague d'indignation contre ce jeune ministre, cela que ce soit des partisans du pouvoir ou de l'opposition. Il aura réussi «l'exploit» de les unir pour une cause commune. Comme l'a fait d'ailleurs le wali d'Oran, Messaoud Djari. Il a, lui aussi, tenté de calmer les choses. Mais sa communication a été encore plus archaïque que celle de Sid Ali Khaldi. Il a choisi de recevoir dans son bureau l'institutrice Sidya Merabet de l'école primaire «Benzerdjeb» suite à l'incident survenu alors qu'elle soulevait au wali, en visite mercredi à l'occasion de la rentrée scolaire, les défaillances de l'établissement scolaire.

Cette «tentative d'exhibition» de l'enseignante est passée très mal chez l'opinion publique puisqu'elle intervient au lendemain d'un communiqué où il avait tenté de justifier son comportement des plus indignes envers une dame qui ne faisait qu'exprimer la détresse de jeunes écoliers. Cela sans présenter la moindre excuse. Il a, par la suite, été désavoué par le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur. Il a alors reçu l'institutrice pour faire «bonne figure», oubliant au passage que nous sommes au XXIe siècle. Pis encore, le fait que le wali ait demandé à l'institutrice d'exposer ce genre de problème «en privé et non devant les élèves et le staff éducatif» a provoqué un autre «tollé» chez les Algériens. Ils affirment qu'ils ne savaient pas que le wali et madame Merabet partageaient une relation amicale pour régler leurs problèmes en...privé! Comme avec le MJS, la tentative du wali de faire bonne figure a été une catastrophe.

À la sortie de l'institutrice, les demandes de sa mise «hors d'état de nuire» ont redoublé d'intensité. Sans doute, avec une communication de crise et de vrais professionnels derrière eux, Khaldi et Djari auraient pu calmer les ardeurs.

Les vieilles habitudes ont la peau dure

Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Leurs déclarations, qui interviennent à 24h d'intervalle, nous rappellent qu'il sera très difficile d'éradiquer les comportements de l'époque de la «Issaba» de nos administrations.

Le mépris exprimé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, du wali d'Oran, ou avant lui de l'ex-wali de Mostaganem montre qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour apprendre à nos administrateurs le vrai sens d'être au service des citoyens. Cela passe par une «révolution» de leur façon de communiquer, ou ils doivent être entourés par des charges de communication qui font office de «spin doctors» et non plus de boîte aux lettres! Car chaque mot qui sort de travers peut remettre en cause tout le travail accompli depuis plusieurs mois par le chef de l'Etat. Le président élu bénit le Hirak et appelle à la construction d'une nouvelle République, mais ses bureaucrates d'un autre temps font preuve d'un excès de zèle qui n'a plus de place dans le pays. Ce sont là les sabordeurs de la nouvelle République...