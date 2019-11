Les cinq candidats ont bouclé, hier, le troisième jour de leur campagne électorale. Les meetings populaires organisés dans plusieurs villes du pays témoignent, si besoin, de l’intérêt que portent les Algériens au scrutin présidentiel. Il n’est pas nécessaire de tomber dans de «basses» considérations chiffrées, pour mesurer qui des pro ou des anti-présidentielle ont le plus de muscles. Cette manière de lire les événements que vit le pays contredit le principe démocratique du débat et des libertés individuelles et collectives. Ce ne sont pas les plus forts qui remporteront la bataille, car de bataille, il n’y en a qu’une et ce sera celle que le peuple mènera. Celui-ci est prioritairement mû par l’intérêt de la patrie, lequel passe prioritairement par l’expression du peuple qu’il va falloir respecter. Cela «signifie certainement que le peuple algérien veille, avec intégrité et liberté, en s’acquittant de son devoir électoral, à faire preuve de raison, à recourir à la conscience et privilégier l’intérêt suprême de l’Algérie et de l’avenir de ses enfants», soutient le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.

En défendant le droit du peuple à exprimer son opinion par le biais du suffrage universel, l’institution militaire ne fait ni plus ni moins que d’éliminer l’option de la «force» que semblent vouloir imposer les anti-élection en organisant, à leur manière l’empêchement du processus électoral. Il faut qu’ils sachent que les démonstrations de force ont leurs limites et ces limites ont un nom : c’est l’urne. Il n’est pas question de se cacher derrière «les conditions pas réunies pour organiser une présidentielle» pour justifier des «expéditions punitives» contre les Algériens qui veulent écouter les arguments des candidats. L’excuse des «enfants du système» qu’on brandit pour expliquer le refus des candidats, ne justifie aucunement la destruction du matériel électoral, ni les insultes proférées à l’endroit des Algériens, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions.

Il est entendu que dans son principe même, toute démocratie rejette l’exclusion de l’Autre. Les Algériens qui ont décidé de soutenir l’option de la présidentielle doivent rester à l’écoute de leurs opposants et le contraire est tout à fait valable. Les cinq candidats ont demandé leurs suffrages aux Algériens et le peuple «veillera lors de son choix parmi les cinq candidats, pour élire le prochain président de l’Algérie, à prendre en considération celui qui possède la capacité de gouverner le peuple algérien et l’Etat algérien et le hisser à la place prestigieuse qui lui revient parmi les nations», souligne, à juste titre, le chef d’état-major.

La problématique de la tenue ou pas de la présidentielle est donc dépassée, du moment que celle-ci a bel et bien ses partisans et ils sont nombreux, si l’on tient compte du déroulement de la campagne à ce jour. Cela ne veut pas dire que les Algériens donnent un chèque en blanc aux cinq candidats. Et encore moins au futur président de la République. Ce dernier doit faire montre de «la capacité suffisante et nécessaire de satisfaire les revendications pressantes et légitimes du peuple algérien», note le chef d’état-major. Mais ce n’est pas là la seule condition nécessaire à l’exercice de la fonction présidentielle. Il est clair que le pouvoir doit s’exercer «dans l’unité et la cohésion entre tous les enfants de l’Algérie à travers tout le pays». Les citoyens qui se rendront aux urnes savent forcément que le prochain chef d’Etat ne sera pas un faiseur de miracle, mais en tout état de cause, il est sommé d’être un rassembleur, un vecteur d’unité de la nation. Même les anti-présidentielle doivent trouver leur place dans l’Algérie de demain.

Le chef d’état-major ne sera certainement pas démenti lorsqu’il affirme que «l’Algérie a besoin de celui qui puisse ouvrir à son peuple les portes de l’espoir pour un meilleur lendemain et un avenir prometteur, et quiconque mû par la bonne volonté et la bonne intention».

L’espoir, l’avenir et la bonne volonté peuvent se résumer en deux mots : une démocratie véritable. Celle qui garantit l’alternance au pouvoir, les libertés individuelles et collectives dans le cadre d’un Etat de droit. L’armée qui accompagne avec détermination le processus n’a d’autre ambition que de mettre le pays à l’abri du chaos.

Les Algériens qui ont vu leur pays naître après la douleur du colonialisme et vécu les affres du terrorisme, savent l’importance de cet engagement et sauront, le moment venu, répondre aux semeurs de haine.