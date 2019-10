La guerre électronique a-t-elle une application dans le tumulte politique où vit l’Algérie depuis plusieurs mois ? La réponse est assurément positive, à voir les attaques lancées à partir du cybermonde et qui finissent dans la rue, avec une efficacité telle que l’on peut parler, sans trop de risques d’être démenti, de «frappes chirurgicales». Sans s’attarder sur les instigateurs desdites attaques, ni de leurs réelles motivations, il convient de noter que cette guerre d’un nouveau genre n’est pas née d’hier. L’appel à la marche du 22 février 2019, qui a mis des millions d’Algériens dans les rues du pays, ne constitue pas la première salve de la première bataille électronique, mais la conséquence d’une cyber-guerilla menée sur les réseaux sociaux, avec l’objectif avéré de créer une multitude de ruisseaux qui devaient converger jusqu’à aboutir à un grand fleuve emportant tout sur son passage.

Que cette image soit née dans la tête d’un individu, d’un groupe de personnes, ou instantanément, importe peu. L’essentiel est que les centaines de milliers de petits postes sur les réseaux sociaux ont fait leur effet, en débouchant sur une arme d’une efficacité redoutable. Plusieurs dates étaient proposées sur le Net. Celle du 22 février a fait tilt, mais ça aurait pu être un autre jour. L’important c’est qu’on savait que le déclic viendrait des réseaux sociaux. Il fallait une raison suffisamment rassembleuse pour pousser les Algériens dans les rues des villes et des villages du pays.

L’entêtement de l’ancien président était un alibi parfait. La guérilla électronique menée par des centaines de cyber-activistes était devenue assez visible et il ne restait qu’à attendre le bon moment. Que se serait-il passé si le président Bouteflika avait pris les devants et renoncé au cinquième mandat avant le 22 février ? L’appel n’aurait peut-être pas débouché sur les mégamarches des vendredis. Mais, bien malin celui qui pourrait affirmer que le pays se serait épargné la bourrasque politico-institutionnelle que l’on vit depuis le 2 avril dernier.

On en veut pour preuve que la guerre électronique n’était pas spécifiquement liée à l’état de santé de l’ancien président, mais participait d’une logique, désormais mondiale, qui met le cybermonde au cœur des transformations sociétales que connaissent tous les peuples «connectés». Même si les motivations et les raisons des soulèvements populaires sont différentes d’un pays à l’autre, il est clairement établi que le mode opératoire de l’émergence des peuples dans la sphère politique est le même partout.

Cela commence par une série de posts, de pages, de comptes sur les réseaux sociaux et ça finit par un débordement dans le vrai monde. Ce qui se raconte dans le cybermonde est sensiblement la même chose dans le fond.

Les peuples veulent en découdre avec leurs dirigeants. Il s’ensuit des infos, parfois réelles et d’autres fois délirantes, qui deviennent virales, polluent l’espace et les esprits et préparent les sociétés «à l’assaut».

L’étincelle n’est jamais très loin. C’est une simple question de temps et de circonstances. Chaque pouvoir a ses tares et chaque société a ses aigris. Ces derniers passent pour le carburant de la révolte. Ils ne peuvent pas être soupçonnés d’être des instigateurs. Mais ils ont un rôle à jouer dans ces guerres électroniques. La question qui se pose est de savoir si ces résurgences «révolutionnaires» sont le résultat d’un cumul «naturel» ou y a-t-il des tireurs de ficelles ? A ce jour, personne n’ose avancer le nom d’un organisation.