Sérieusement impacté par la crise sanitaire mondiale de Covid-19 ayant engendré l'arrêt d'activité de plusieurs secteurs et causant par la même un grand malaise économique à travers le monde, d'importantes activités touristiques tant sur le plan national qu'international sont à l'arrêt.

«Après plusieurs mois de fermeture de tous lieux de détente, d'arrêt des transports et de restrictions de déplacements la vie sociale et économique a repris peu à peu et les lieux de détente ont rouvert progressivement au grand public», affirment les membres de l'Association Les Nomades.

Ces derniers soulignent qu'«il est important d'apprécier les conséquences, mais aussi les opportunités que présente cette crise sanitaire pour l'avenir du tourisme en Algérie». Pour ce faire, ils ont trouvé utile d'«offrir un espace de débat sur la thématique en approchant quelques acteurs concernés, en organisant une série de webinaires sous forme de tables rondes», ces dernières auront à traiter, par le biais de la technique des webinaires, la thématique importante et relative au «tourisme domestique à l'ère du Covid-19, le coronavirus». Dans ce cadre, plusieurs journées seront consacrées à l'étude, de manière générale, du tourisme et dans toutes ses composantes.

Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui, avec pour objectif l'établissement de l'état des lieux du tourisme en Algérie de manière générale durant toute la crise sanitaire.

Les participants auront à éplucher les incidences et les retombées de la crise sanitaire sur ce secteur névralgique. Etant devenu un fait mondialement irréfutable, l'ensemble des activités économiques, dont principalement le tourisme, est à mettre en valeur tout en prenant en compte cette nouvelle donne, le Covid-19.

Loin d'être fatalistes, les organisateurs de ce conclave de plusieurs journées, songent d'ores et déjà, à faire valoir le tourisme en le redynamisant malgré la crise.

Cette thématique constitue le sujet dominant du deuxième atelier devant se tenir le 5 septembre et dans lequel les intervenants sont appelés à apporter des réponses à la question liée au «tourisme, à allier avec le Covid-19».

Il est bien évident que les organisateurs de ces journées de rencontres prennent en compte aussi bien les conséquences du moindre relâchement, d'où la valorisation des mesures sanitaires comprenant le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et l'ensemble des gestes barrières.

Malgré cette crise dont l'heureux épilogue n'est pas, contre toute attente pour demain, le tourisme constitue ce segment important apportant la plus-value, d'où son développement et l'investissement dans ce créneau malgré toutes les circonstances. Cette question sera également posée à la table des débats durant la journée du 12 septembre, celle-ci est placée sous le thème «Tourisme en Algérie: pourquoi investir?» Pour les investisseurs, d'importants budgets ont été dépensés dans la mise en place des structures et infrastructures touristiques, d'où la nécessité d'aller de l'avant en ne cédant pas à cette menace sans toutefois verser dans le relâchement.

En d'autres termes, le Covid 19 ne peut aucunement constituer un quelconque frein bloquant le développement touristique.

La quatrième rencontre, prévue pour la journée du 19 septembre, sera consacrée au tourisme domestique ainsi que l'opportunité de développer ce secteur malgré la crise sanitaire.

Le tourisme domestique repose essentiellement sur plusieurs segments le composant dont particulièrement le tourisme d'affaires, l'événementiel, le tourisme de nature, d'observation, de détente et de relaxation ainsi que les activités sportives, le tourisme culturel, religieux et familial et l'éco-tourisme. D'importantes recommandations sanctionneront ces journées d'études.