Leurs noms sont désormais recelés, les administrateurs désignés pour assurer la gestion des groupes commerciaux, sont, Roumilli Larbi pour gérer et administrer les sociétés de Haddad, Haddoum Mohamed Larbi pour gérer et administrer les sociétés de Kouninef et Chouddar Mohamed pour gérer et administrer les sociétés de Tahkout, selon le site d’Ennahar.

Pour rappel, dans un communiqué rendu public par le procureur général près la cour d’Alger, il est révélé que le juge enquêteur en charge des dossiers des hommes d’affaires Ali Haddad, Réda Kouninef et Mahieddine Tahkout a désigné, par ordonnance, le 22 août 2019, des experts financiers agréés en tant qu’administrateurs des entreprises des Groupes de ces chefs d’entreprises poursuivis dans diverses affaires de corruptions. Le même document précise que «ces administrateurs ont été chargés, de la gestion des entreprises en question conformément aux dispositions du Code de commerce et du Code de procédure pénale» et qui ajoute que des mesures similaires seront prises pour d’autres entreprises privées dont les chefs «font l’objet de procédures judiciaires suite à l’ouverture de poursuites pénales à leur encontre». Cependant,«L’administrateur indépendant désigné par la justice est chargé de superviser les activités de l’entreprise, de contrôler les flux financiers et les approvisionnements. De manière générale, l’administrateur indépendant veille à la préservation du patrimoine de l’entreprise et à la continuité de ses activités, dans le strict respect de la législation en vigueur», souligne le communiqué. Loin de considérer ces mesures comme solution définitive, les observateurs y voient, une première réaction des pouvoirs publics, pour maintenir les emplois et les outils de travail en exercice, et ce dans une conjoncture économique des plus exécrables. Cependant, des voix se sont déjà élevées pour mettre en cause l’aspect incomplet de leur désignation, du fait que leurs prérogatives n’ont pas été définies par ledit communiqué.