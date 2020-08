Le Mouvement populaire du 22 février semble changer de «terminologie», voire s'approprier un certain «néologisme» dont les tenants et les aboutissants relèvent d'une situation qui renseigne sur la défectuosité de beaucoup d'énoncés et d'approches qui sont devenus source de dichotomie et même de tiraillements.

Il s'agit du mot «Les Normaliens» ou «El Normaliounes», un vocable qui se veut selon ses «concepteurs», une façon de se démarquer des clivages qui commencent à prendre une forme sévère en matière de pamphlets et d'échanges de quolibets et d'invectives entre ceux qui se disent laïques et les islamistes du mouvement Rachad et leurs sbires.

Donc, pour ainsi dire, il s'agit d'un Hirak 3 avec une approche biscornue qui vise soi-disant à recoller les morceaux des nébuleuses qui s'entre-déchirent au nom d'un Mouvement populaire qui ne les a même pas mandatées de porter son étendard en matière de changement et les démarches à suivre à ce propos.

Les «Normaliens» comme cela est conçu, par celui qu'ils qualifient comme leur inspirateur et poète, Mohamed Tadjadit en l'occurrence, puisque il lui revient de «droit» d'avoir utilisé ce vocable fumeux et sans substance si ce n'est une sorte de connotation politique qui vise à faire dans le «compromis» comme ils l'ont précisé entre les islamistes et les laïques selon cette version surannée et qui ne tient pas la route. Les adeptes de cette voie «normalienne» se disent eux-aussi des représentants du Hirak, mais ils se définissent comme un courant «populaire» et loin des classifications qui viennent imprimer le Hirak.

Les «Normaliens» sont hostiles, comme ils le précisent dans leurs déclarations, à l'élitisme. Ils n'aiment pas que le Hirak aborde les questions idéologiques, c'est la même approche des islamistes du Rachad, mais ils ont hâte à ce que le changement se fasse via une transition sur fond d'un slogan pétri d'idéologie et même de lecture étroite et dangereuse de «Dawla madania machi askaria».

La démarcation est bel et bien faite chez les affidés de la théocratie et du dégagisme qui se dissimulent derrière une appellation arlésienne, pour ne pas dire une espèce de fumisterie des plus opportunistes qui puisse exister. Les «Normaliens», que ce Hirak 2 est à la source de leur apparition, n'ont aucune approche et vision sociétales, mais ils se cachent derrière un énoncé très dangereux, celui d'une transition qui mènera vers des élections qui accepteront le gagnant. Une démarche saugrenue et machiavélique. Le nihilisme de ce conglomérat qui s'est donné comme nom «Normalien» est sidérant, il s'exprime à travers une définition de la politique avec une «construction, qui n'obéit à aucune norme ou savoir relevant des standards de la pratique politique.

Le rejet épidermique de l'idéologie et de débat de société de ces «Normaliens» de pacotille, montre qu'ils font le black-out sur l'essentiel des enjeux qui caractérisent le contexte politique actuel du pays et ses retombées.

Cette nouvelle trouvaille des adeptes de la pêche en eaux troubles, qui ont vu leur émergence lors de la deuxième phase de ce qui est appelé Hirak par certaines nébuleuses à la solde des officines étrangères, est la preuve qu'ils veulent noyer le poisson dans l'eau et réorienter le débat qui commence à faire germer les véritables contradictions et enjeux au sein du Mouvement populaire qui a été accaparé par des forces rétrogrades et obscurantistes.

Il s'agit d'un subterfuge qui renseigne sur l'état de décomposition qui guette le Mouvement populaire qui a été récupéré par des charlatans de la politique et les véreux assoiffés de pouvoir. Mais le débat sociétal frontal ne les arrange pas, cela pourrait les dénuder et les montrer en plein jour en matière de discours et de programme politique qu'ils défendent et dissimulent comme forme de stratagème.

Cette invention biscornue et qui suscite la risée de tout le monde, à savoir «les Normaliens», est une tactique pour essayer de contourner les véritables clivages qui frappent de plein fouet le H irak 2 et ses promoteurs qui obéissent à des agendas et des feuilles de route des officines étrangères.

Une chose est sûre, le Hirak 2 est en train de sécréter ses miasmes à telle enseigne que l'amateurisme et le nihilisme s'invitent toute honte bue dans une dynamique qui était censée porter l'espoir de tout un peuple vers un changement reflétant ses aspirations et ses attentes.