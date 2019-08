L’Instance nationale de dialogue et de médiation a salué la position du Conseil du Cheikh Ba Abderrahmane El-Kourthi, Haute Instance des notables des tribus de la vallée du M’zab dans la wilaya de Ghardaïa, en faveur du processus de dialogue comme cadre civilisationnel «pour sortir de la crise que traverse le pays», a indiqué, hier, un communiqué de ce Conseil. Le Conseil du Cheikh Ba Abderrahmane El-Kourthi «affirme son soutien au processus de dialogue comme cadre civilisationnel pour sortir de la crise que traverse le pays vers la concrétisation des aspirations légitimes du Hirak national populaire, et attache un grand intérêt aux mesures d’apaisement à même de favoriser une large adhésion de la société civile et des partis politiques pour faire aboutir le dialogue», précise le communiqué.