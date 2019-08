Les climatiseurs LG sont de retour sur le marché algérien, avec en prime un accent bien de chez nous…En effet, le géant sud-coréen a présenté, hier, dans son siège national à Chéraga, Alger, ses deux nouveaux bijoux de la climatisation, à savoir le DualCool et ArtCool. Ces concentrés d’innovations et de technologie qui nous viennent du «pays du Matin calme» sont assemblés dans l’unité de montage algérienne pour offrir des appareils beaucoup plus efficaces, économiques et surtout plus que jamais connectés. Un véritable vent d’air frais en cet été des plus caniculaires… Le leader mondial de l’électroménager, qui est leader national du premium, marque à nouveau sa présence à travers son modèle ArtCool qui offre des performances de refroidissement inégalées, améliorant le confort de l’utilisateur et sa consommation énergétique. Désormais, pièce maîtresse dans tout salon élégant et moderne, l’ArtCool incarne la beauté, la puissance et la performance à travers son magnifique extérieur et son éventail de fonctionnalités intelligentes. Le riche design sombre du climatiseur ArtCool respire sophistication et luxe, parachevant harmonieusement tout décor intérieur. Les ultras élégants miroirs noirs et cadre frontal ajoutent une touche d’élégance à son apparence déjà époustouflante, le rendant idéal pour les maisons de style haut de gamme. La conception esthétique attrayante de l’appareil attirera sûrement l’attention, tout comme ses fonctionnalités pratiques conçues pour améliorer la facilité d’utilisation. Le Dual InverterCompressor d’ArtCool, garantissant 10 ans de durabilité et de fiabilité, consomme 70% de moins en électricité, tout en offrant un refroidissement de 40% plus rapide que les climatiseurs résidentiels sans onduleur RAG. De plus, l’incroyable technologie du compresseur de LG permet à ArtCool de fonctionner avec un niveau sonore agréablement bas, presque silencieux, permettant aux utilisateurs de se détendre ou de se reposer confortablement sans le bourdonnement distrayant du climatiseur. Une expérience utilisateur inégalée, tant sur le plan technique que sur le plan confort, comme le souligne Jeong

Hae-Hoon, chef de produits climatisation de LG Electronics Algérie. « Le superbe design haut de gamme, associé à ses nombreuses fonctionnalités de pointe du ArtCool, ajoute beauté et commodité aux domiciles des consommateurs algériens. C’est là tout notre objectif», soutient-il en mettant en avant le fait que cet appareil connecté peut être contrôlé à distance grâce au SmartThinQ. Intégré d’une technologie Wi-Fi avancée. Ce système permet aux utilisateurs de contrôler facilement l’appareil de l’intérieur et de l’extérieur de la maison. En outre, ArtCool comporte une fonctionnalité de diagnostic intelligent «Smart Diagnosis» pour un dépannage facile et rapide. Cette fonctionnalité fournit des notifications et une assistance pour un large éventail de problèmes techniques via le smartphone.