Course contre la montre. Les partis voulant se placer sur l'échiquier politique multiplient les offres, les déclarations de soutien et même d'allégeance aux autorités. Les nouveau clients arrivent, les anciens sont sérieusement bousculés.

Le changement est devenu le leitmotiv de tous les Algériens et de toutes les Algériennes, c'est une brise qui se consolide de plus en plus dans la société. Est-ce la rupture avec les pratiques politiques de l'ancien régime? S'agit-il d'une nouvelle approche dont les comportements et les agissements sont aux antipodes de celles qui impactaient les rapports politiques durant les précédentes décennies?

Il est difficile d'être affirmatif ou de remettre en cause toute velléité de changement susceptible d'apporter des ruptures et des nuances au sein de la classe politique en vigueur. L'esprit clientéliste sévit toujours, cette maladie infantile qui taraude les esprits de la société et de l'Etat en garde toujours des attitudes et des pratiques qui renseignent sur cette réalité dramatique où l'allégeance et le clientélisme pèsent encore de leur poids désastreux sur la vie politique nationale et sur les mentalités archaïques qui ne veulent pas se débarrasser de cette «hydre» ravageuse et destructrice des structures de la société et des ressorts institutionnels. Les Forces nationales de la réforme, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, renferment des figures, des formations politiques et des organisations de la société civile dont l'allégeance était légion vis-à-vis de l'ancien régime et ses succédanés. Ces FNR dont les représentants ont été reçus par le chef d'Etat, Abdelmadjid Tebboune, dernièrement, sont constituées de microcosmes qui ont été membres dans la dynamique politique de l'initiative de Aïn-Benian il y a de cela 8 mois.

C'est dire que les membres de cette structure nouvellement installée n'ont pas d'approche politique stratégique, ils sont le produit des ambivalences imposées par la volatilité de la conjoncture et ses conséquences sur la scène politique nationale. La nécessité de changement qui fait son bonhomme de chemin depuis l'irruption de l'élan populaire du 22 février s'est exprimée comme une donne irréversible contre les pratiques clientélistes et des comportements se référant à la culture de l'allégeance. L'Algérie nouvelle doit s'articuler sur la pratique politique libre, transparente et démocratique. Le clientélisme est la négation du principe démocratique et de la culture citoyenne. La nouvelle reconfiguration de la scène politique doit rompre avec cette culture féodale qui a sabordé l'effort national dans la perspective d'asseoir les valeurs d'un Etat de droit et une pratique politique saine, loin de toute manipulation de la réalité et de l'évolution des rapports politiques en termes de forces et de représentativité. On ne peut pas faire d'un client un acteur politique efficace et crédible, le clientélisme génère des maux et fléaux politiques gravissimes. La corruption et la régression des meurs politiques sont autant de maladies mortifères et destructrices menaçant ainsi la cohésion sociale et politique de l'Etat et de la société.

Le renouvellement du personnel politique dans le pays, doit être l'émanation des contradictions inhérentes à notre société dans les normes tracées par les fondements de la République et ses garde-fous. D'ailleurs, cette logique clientéliste a été aussi l'apanage du Pacte de l'alternative démocratique (PAD), un conglomérat qui s'est saisi d'une situation politique particulière pour se retrouver dans une posture où les forces sont complètements disparates et antagoniques. L'approche qui se voulait comme une alternative face aux nouveaux enjeux qui se tramaient, n'a pas pu résister aux décantations imposées par un processus politique dont l'esprit clientéliste a prévalu. Ce qui explique sa débâcle et son implosion aujourd'hui. Il est temps d'agir dans le sens de l'assainissement du champ politique et de faire en sorte que l'activité politique doive renouer avec sa noblesse et son éthique tant bafouées par des politicards et des apprentis sorciers de la politique. La nouvelle réalité que connaît le pays doit servir comme expérience et une occasion pour ceux qui veulent apporter une valeur ajoutée à la pratique politique dans le pays. L'un des critères qui devraient régenter cette nouvelle pratique, c'est la lutte implacable contre le clientélisme et la cooptation sur fond d'allégeances qui ont atomisé la société et les institutions de l'Etat depuis des décennies.