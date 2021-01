Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a procédé à l'installation officielle du commandant des Forces navales par intérim jeudi dernier au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

Ainsi, conformément au décret présidentiel du 31 décembre 2020, le général-major Mahfoud Benmaddah, a été officiellement installé dans les fonctions de commandant des Forces navales par intérim, en remplacement du général-major Mohamed Larbi Haouli.

Le général de corps d'armée a tenu en la circonstance une rencontre avec le commandement, les cadres et les personnels des Forces navales et adressé, à l'occasion, une allocution d'orientation, dans laquelle il a souligné que «la préservation de la disponibilité du corps de bataille naval était et restera un impératif opérationnel d'une extrême importance pour l'Armée nationale populaire». Il a ajouté « nous veillons en tant que Haut Commandement, à lui accorder toute l'attention voulue, tant par la formation d'une ressource humaine compétente et professionnelle que par la mise à disposition d'équipements modernes et l'acquisition de navires développés». Pour le général de corps d'armée «il demeure évident que la capacité de maîtriser ces navires et bateaux modernes, ainsi que les nouveaux systèmes d'armes dont ils sont dotés, et leur intégration dans le corps de bataille naval, nous permettront, sans nul doute, de dynamiser et de consolider l'opérabilité interarmes et inter-forces, en sus de renforcer les aptitudes des cadres et des commandements d'état-major dans les domaines de planification et de préparation». Le général de corps d'armée a tenu, lors de son intervention a revenir sur les défis actuels: «Dans cette optique, nous distinguons clairement la nature des défis que l'Armée nationale populaire se doit de relever, à savoir oeuvrer sans relâche, avec toutes ses composantes, à réunir les exigences d'une adaptation efficace aux évolutions militaires accélérées, à caractère géostratégique et géopolitique».

Pour le général de corps d'armée de l'ANP, ce sont à l'évidence «des objectifs importants pour lesquels nous nous devons de consentir des efforts résolus et continus, à plus d'un titre, afin de répondre aux attentes de notre armée et de notre pays, notamment l'accomplissement au mieux et en toutes circonstances, des nobles et sensibles missions constitutionnelles assignées et ce, conformément à la politique de défense nationale et à l'exigence d'en renforcer les principaux fondements».

Le général de corps d'armée a accordé la parole aux cadres et personnels des Forces navales, lesquels ont exprimé leurs préoccupations.