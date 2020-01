Chems-Eddine Chitour: «On va relever le niveau scientifique»

Chitour Chems-Eddine a pris, hier, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de l`Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en remplacement de Bouzid Tayeb. Chitour a affirmé, dans une déclaration à la presse, que «les défis auxquels fait face l’université algérienne impliquent la conjugaison des efforts et l’élaboration de nouvelles approches à même de relever le niveau scientifique de l’université et ce en vue de s’adapter aux changements survenus dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, à travers l’exploitation des techniques modernes, notamment lors de la dispense des cours, outre l’optimisation de la gestion administrative des différents établissements universitaires».Le nouveau ministre a mis l’accent sur l’impératif de «jeter les passerelles de la coopération et la coordination entre l’université et la société pour lui permettre de s’acquitter pleinement de ses missions, dont la proposition de solutions adéquates aux problèmes soulevés», appelant, dans ce sens, les cadres du ministère à «la coopération afin de relever ces défis».

Abderrahmane Benbouzid : «Aidez-moi et corrigez-moi, s’il le faut»

Abderrahmane Benbouzid a pris, hier, ses fonctions de ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de Mohamed Miraoui, de même que Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad qui a été installé dans ses fonctions de ministre délégué, chargé de l’Industrie pharmaceutique. Intervenant lors de la cérémonie de passation des pouvoirs au siège du ministère, Benbouzid qui occupait le poste de chef de service orthopédie à l’Etablissement hospitalier spécialisé de Ben Aknoun et professeur à la Faculté de médecine d’Alger, a relevé qu’il hérite d’un poste de responsabilité à la tête d’un secteur «très sensible et en contact direct avec les citoyens». Il a estimé que la situation du secteur de la santé est «très difficile», d’où la nécessité de «conjuguer les efforts» pour «réussir le défi de changer l’image de ce secteur». «Je vous demande de m’aider dans cette mission difficile afin de ne pas commettre les mêmes erreurs», a-t-il lancé aux cadres du ministère, faisant observer que «le seul critère de réussite demeure le travail et la persévérance». Rappelant qu’il exerce depuis 44 ans dans le corps de la santé où il a gravi tous les échelons, le nouveau ministre a insisté sur la nécessité de «donner une image positive à la santé en Algérie». Ammar Belhimer : «Des solutions aux problèmes professionnels»

Ammar Belhimer a pris, hier, ses nouvelles fonctions de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en remplacement de Hassane Rabhi. La cérémonie de prise de fonctions s’est déroulée au siège du ministère de la Communication, en présence des cadres du ministère et des responsables de médias. Dans son allocution, Belhimer a mis en avant sa volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs pour «donner un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions aux problèmes professionnels, matériels et organisationnels à même de lui permettre d’accomplir sa noble mission de diffusion de l’information objective et d’être au diapason des exigences de l’heure et des développements que connaît le pays».

Titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en droit, Ammar Belhimer

(65 ans) a un riche parcours professionnel dans la presse et les médias, entamé dans les années 70 au journal El Moudjahid. Il a contribué également à la création de plusieurs quotidiens et hebdomadaires.

Il a été, en outre, professeur de l’enseignement supérieur à la faculté de droit (université d’Alger 1), habilité à diriger des recherches, directeur de la Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques et directeur du Laboratoire de recherche «Réalité de l’investissement en Algérie» (université de Jijel).

Yassine Djeridene : «Priorité aux start-up »

Le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a pris, hier, ses fonctions à la tête de ce nouveau département ministériel. Dans une déclaration à l’issue de son installation, Djeridene a affirmé que «l’Algérie disposait de compétences constituant une richesse inépuisable pour contribuer à la relance de l’industrie nationale, basée sur le savoir». D’autre part, les ministres délégués chargés des Incubateurs et des

Start-up, respectivement Nassim Diafat et Yacine Oualid ont également pris leurs foncions respectives. Oualid a affiché sa volonté de «promouvoir les start-up qui sont un levier important pour la relance de l’économie nationale».

Ferhat Aït Ali Braham: «Une nouvelle ère s’ouvre»

Le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a pris, hier, ses fonctions à la tête de ce département, en remplacement de Djamila Tamazirt. Lors d’une cérémonie de passation de consignes, organisée au siège du ministère à Alger, Aït Ali Braham s’est engagé à relancer le secteur à travers l’élaboration d’une «vision industrielle» basée sur la révision du cadre réglementaire du secteur,

a-t-il -dit. Optimiste quant à la capacité des cadres du ministère à mettre en place cette «nouvelle vision», il a souligné qu’«une nouvelle ère s’ouvre» et que «de nouvelles institutions, dorénavant pérennes, permettraient d’atteindre l’objectif de la relance du secteur.

Le ministre a fait part de sa disposition à collaborer avec l’ensemble des compétences nationales pour relancer l’industrie, secteur moteur pour la création d’empois et l’augmentation du Produit intérieur brut (PIB).

Pour le nouveau ministre, le défi consiste à mettre en place une politique pour permettre aux richesses et potentialités nationales de s’intégrer définitivement dans la chaîne industrielle avec des filières existantes afin de se passer du recours à l’importation des intrants.