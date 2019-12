Après deux jours de «off», Tebboune reparaît dans les radars «électoraux» ! Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain a animé, hier, un meeting dans la wilaya de Ouargla. Pour cette reprise, l’ex-Premier ministre s’est adressé à ses nouvelles cibles, à savoir les femmes, les personnes à mobilité réduite et les habitants du Sud. Ainsi, il a promis plus d’argent aux femmes au foyer. «Les femmes au foyer ne seront plus en marge du développement», a-t-il souligné. «Si je suis élu à la tête de l’Etat, elles aideront à augmenter le pouvoir d’achat de leurs familles», a-t-il soutenu. Comment cela sera-t-il possible ?

Va-t-il les aider à créer des micro entreprises ? Non, Abdelmadjid Tebboune va augmenter leurs allocations. De même pour les personnes à mobilité réduite.

«Je suis conscient que le montant des allocations que l’on donne à nos handicapés est très faible. C’est honteux ! Je vous ai mis en tête de mes priorités afin que vous puissiez vivre dignement», s’est engagé le candidat à la magistrature suprême.

«Nous allons donc augmenter le montant de vos allocutions pour vous offrir un salaire qui vous permettra de vivre comme tout le monde», a-t-il poursuivi. Le plus éphémère des chefs de l’Exécutif de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reconnu que le pouvoir d’achat des Algériens n’a cessé de baisser ces dernières années. «Oui, le pouvoir d’achat des Algériens a dégringolé, mais avec moi il remontera dès les premiers mois», a-t-il affirmé. Son plan : une augmentation tous azimuts des salaires et une suppression de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour ceux qui touchent moins de 30 000 dinars ! Profitant de sa présence dans cette région pétrolière, Tebboune a joué la carte des chômeurs du Sud. Il a, dans ce sens, mis en avant le fait que Ouargla a fait le Hirak en 2013 avec le mouvement de contestation contre le chômage et la marginalisation des jeunes du Sud.

Le candidat s’est engagé à régler définitivement ce problème en transférant les instituts et école des hydrocarbures du nord vers le…sud. «Je ne suis pas satisfait de la politique de l’emploi dans les hydrocarbures. Elle sera totalement revue et les instituts et école des hydrocarbures seront transférés à Ouargla», a-t-il assuré non sans rappeler son engagement à passer le flambeau à la jeune génération.