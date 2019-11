La situation des nouvelles villes et pôles urbains a été au centre d’un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, en présence de plusieurs ministres et représentants de secteurs concernés. Lors de ce conseil, il a été procédé à la présentation des résultats du travail des sous-commissions, dont la mise en place avait été ordonnée par le Premier ministre lors du Conseil interministériel consacré à l’examen de ce dossier, le 21 juillet 2019. Ces sous-commissions avaient pour missions de se pencher aussi bien sur les différents obstacles, que sur les besoins en termes financier, foncier, juridique et technique, ainsi que sur l’organisation et la gestion de ces nouvelles villes et pôles urbains en concrétisation de la détermination du gouvernement à les réhabiliter et à en faire des villes-pilotes, offrant aux citoyens les meilleures conditions de vie et le confort souhaité. Ainsi, un exposé a été présenté sur les résultats préliminaires de l’étude prospective sur le devenir de ces nouvelles villes et pôles urbains. La réunion a examiné, en outre, l’état d’avancement de l’encadrement administratif et technique des circonscriptions administratives, dont les walis délégués avaient été désignés en septembre dernier.