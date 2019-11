Le directeur général du Fonds des oeuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électriques et gazières ainsi que le secrétaire général du syndicat de la société, affilié à l’Ugta, déclarons que la Confédération syndicale des forces productives « Cosyfop », tout autant que le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz « Snateg », n’existent pas au niveau de notre filiale « Fosc » et ne jouissent d’aucune représentativité en son sein. Pour l’exercice 2019, le taux de syndicalisation auprès de l’Ugta a atteint 98 % au niveau de la « Fosc », indique une déclaration de la société, parvenue à notre rédaction.