L’inquiétude commence à monter d’un cran dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite à la propagation d’informations faisant état de la présence de serpents dans les oliveraies dans plusieurs villages. La peur et la panique ont gagné plus particulièrement les citoyennes et les citoyens qui se rendent chaque matin, depuis au moins 15 jours, dans les champs d’oliviers pour la collecte des olives. Tout a commencé le 3 décembre dernier quand la nouvelle du décès d’une femme mordue par un serpent dans la région de Makouda s’était propagée comme une traînée de poudre dans toute la Kabylie. La victime, une trentenaire, était en train de cueillir paisiblement des olives dans son champ situé au village Tinekachine (commune de Makouda) quand un serpent l’a mordue au niveau de la main. Transférée au centre de santé du chef-lieu de la commune de Makouda, la victime a rendu l’âme. Cette mort a semé la consternation dans toute la région de ce versant nord de la wilaya de Tizi Ouzou. Au départ, tout le monde pensait que la présence de ce serpent dans un champ de Makouda était un cas isolé, mais quelques jours plus tard, on a commencé à signaler la présence inquiétante de plusieurs serpents qui écument vraisemblablement et uniquement les champs d’oliviers, ce qui a poussé les responsables, au niveau de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, à émettre plusieurs appels à la vigilance et à la prudence. Des appels destinés plus particulièrement aux familles qui se rendent quotidiennement aux champs, dans la cadre de la campagne de collecte des olives qui se déroule partout en Kabylie depuis le début du mois de décembre et qui se poursuivra encore durant au moins les deux prochains mois à cause de la forte production de cette année. Naturellement, l’inquiétude a donc gagné les citoyennes et les citoyens en cette période d’hiver pendant laquelle habituellement ce genre de reptiles ne donnent jamais signe de vie, contrairement à la saison de l’été où la présence des serpents dans les champs et les forêts est très fréquente, à cause du climat chaud. Qu’est-ce qui fait donc que cette année, les serpents ne sont pas en hibernation ? Les responsables de la direction de wilaya des services agricoles ont expliqué que ceci est dû au fait que, cette fois-ci, le climat est relativement chaud, en dépit du fait que nous sommes en plein mois de décembre.

Avec des températures allant jusqu’à 24 degrés, ces derniers jours, les serpents ont donc naturellement poursuivi leur « cavale» dans les champs. Non loin de la commune de Makouda, des citoyens du village Yaskren (commune de Boudjima) ont également signalé la présence de ce reptile dans les oliveraies. Le même constat a été fait dans plusieurs autres localités de la wilaya de Tizi Ouzou, ces derniers jours, notamment à Tigzirt, Iferhounène…

C’est donc presque la peur au ventre qu’une bonne partie des citoyens continue à se rendre dans les champs pour continuer la cueillette des olives qui se maintient malgré tout, car il s’agit d’une activité prioritaire et indispensable pour la majorité des habitants de la wilaya de Tizi Ouzou, faut-il le rappeler. Des fonctionnaires n’hésitent d’ailleurs pas à choisir cette période pour prendre leur congé annuel afin de mettre le paquet sur cette opération, avec l’implication des petits-enfants qui seront en vacances pour une période de 15 jours à partir d’aujourd’hui.

Il y a lieu de préciser enfin que la présence des serpents en cette période de l’année est également engendrée par le fait que les oléiculteurs en particulier et les agriculteurs de manière générale, abandonnent leurs champs pendant toute l’année pour ne s’y intéresser que pendant la durée de la collecte des olives.