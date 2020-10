Parallèlement à l'Algérie, cette année, le rendement des olivieraies est en deçà des attentes à travers le monde. D'où le risque de l'envolée des prix sur les marchés internationaux d'une part, les experts internationaux de la question, à l'instar de Juan Vilar, affirment que face à cette situation, c'est à l'Espagne qu'échoit le rôle du maintien de l'équilibre du marché mondial de l'huile d'olive, d'autre part.

Malgré une baisse de production significative, estimée à - 40% en Italie, Grèce, Tunisie et Turquie, l'Espagne maintiendra l'équilibre du marché mondial de l'huile d'olive grâce à sa production moyennement élevée, estimée à 1,7 million de tonnes. La production et la consommation mondiale d'huile d'olive sont estimées, pour la campagne 2020-2021 entre 3 et 3,2 millions de tonnes, ce qui signifie que la loi de l'offre et de la demande mondiale sera équilibrée et les prix ne connaîtront pas une hausse spectaculaire tel que souhaité par les producteurs qui souffrent des prix bas imposés par le marché mondial.

Quant à la production algérienne, qui n'a pour l'instant, aucune incidence ni influence sur le marché mondial, elle connaîtra une baisse significative de pas moins de 40% par rapport aux deux dernières années, pour atteindre une faible production estimée à 75000 tonnes. D'ores et déjà de nombreux producteurs soulèvent avec inquiétude cette baisse de (la) production qui aura, cependant, des répercussions sur la production algérienne et le marché national d'huile d'olive qui peine encore à prendre forme.

Sur un autre chapitre, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. La maigre production attendue est sérieusement menacée par la mouche de l'olive qui sévit cette année. À Tizi Ouzou où la récolte s'annonce faible, dans plusieurs régions de la wilaya, à l'instar du versant du littoral, cette mouche risque d'anéantir les espoirs des agriculteurs, déjà trop inquiets.

En fait, les asticots observés sur les graines d'olives sont des larves de la mouche d'olive. Cet insecte ravageur est de la même famille que la cératite. Cependant, la mouche de l'olive est de taille plus petite et de constitution plus faible de 5 millimètres de long. L'arbre atteint est facilement reconnaissable par des taches de pourritures brun-noir à brun-clair un peu déprimées, apparaissant sur des olives dont l'intérieur est creusé par des galeries irrégulières contenant des excréments bruns. Dans les fruits atteints, vivent un à plusieurs asticots blanchâtres. Parfois, à la place des asticots, on trouve des pulpes en forme de tonneau, mesurant environ 6 mm de longueur. Les fruits atteints tombent souvent par terre au bout de quelque temps.

Enfin, face à cette situation, les services concernés à travers la wilaya de Tizi Ouzou sont aux aguets par l'accompagnement technique et en conseils des producteurs qui sont sur le terrain. La mouche de l'olive sévit pratiquement toutes les deux à trois années, ce qui fait que la prévention est le meilleur moyen de lutte contre cet insecte, qui engendre la hausse du taux d'acidité de l'huile obtenue.