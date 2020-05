Passé le mois sacré du Ramadhan et la fête de l'Aïd, la saison estivale devient la préoccupation plus particulièrement pour les régions côtières qui, en pareille circonstance, font le plein. S'agissant d'une saison de plein emploi, les exploitants de l'hôtellerie, de la restauration, des agences de voyages et globalement des commerces des villes côtières sont dans l'expectative et attendent de voir se profiler l'horizon d'une saison estivale, seule période qui leur permet de faire le plein et de couvrir un tant soit peu, le vide sidéral du reste de l'année.

En d'autres circonstances, les autorités et les opérateurs du secteur auraient déjà bouclé les préparatifs pour cette période de villégiature. Pour cette année il n'en est rien. Tout le monde est resté dans l'attente jusqu'à ce qu'on ait eu vent de l'intérêt des pouvoirs publics pour cet événement annuel. Les intentions organisationnelles du ministère de tutelle à travers un protocole appelé à être enrichi ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. à peine connues, les réactions ne se sont pas fait attendre avec cette note d'amertume, en rapport avec certains aspects du protocole. Comment peut-on assurer une activité touristique sans animation? Comment assurer des prestations de services, tout en observant les gestes barrières contre le coronavirus?

Si certains opérateurs s'y plient, promettant d'organiser l'activité dans le strict respect de la distanciation sociale et des mesures sanitaires, d'autres refusent de faire de leurs hôtels des cités dortoirs. « Nous ne nous pouvons pas reprendre du service dans des conditions aussi draconiennes», estime le directeur du complexe touristique, Saf Saf, situé dans la commune de Souk El Tenine, précisant que «si les clients viennent chez nous en famille c'est pour décompresser et non pas dormir et manger, quant à éviter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), notamment durant la saison estivale, il s'agit d'une préoccupation commune de laquelle nous ne pouvons nous défaire».

Période de villégiature, la saison estivale ne peut avoir lieu sans les commodités, qui font d'elle l'exception. Pour Khoudir Arroudj, le patron du complexe Syphax à Tichy «il est possible de reprendre l'activité, tout en respectant les gestes barrières contre le coronavirus pour peu que les pouvoirs publics lâchent du lest en matière d'activité d'ambiance. «Il est possible de respecter un protocole sanitaire pour nous protéger et protéger notre clientèle. Nous allons à cet effet, mobiliser notre personnel dans le sens du respect de la distanciation sociale, des mesures d'hygiène liées à la pandémie», déclare-t-il, mais en aucun cas, il ne peut y avoir de saison estivale sans l'animation qui la singularise. Notre interlocuteur invite à l'occasion les pouvoirs publics et les agences de voyages à promouvoir la destination Algérie, qui n'a jamais bénéficié, à ses yeux, d'un intérêt qui va dans le sens de capter une clientèle étrangère.

La région de Béjaïa, qui reste l'une des destinations touristiques en Algérie, sera-t-elle au rendez-vous? Les conditions annoncées provisoirement par le ministère de tutelle pourront-elles faire l'affaire des opérateurs? Entre le scepticisme des uns et les engagements des autres, le doute persiste et l'incompréhension prend le pas sur les espoirs de nombreuses personnes qui ont toujours attendu cette période annuelle pour sauver une année d'exercice. «Un effort est demandé de part et d'autre», estime enfin le patron du complexe touristique du Sahel à Aokas. Ahmed Mouhli pense qu'il faut «envisager la situation sous un angle positif». Globalement les opérateurs, les agences de voyages et les autorités se disent prêts à s'aligner sur les décisions des pouvoirs publics en matière de précautions sanitaires destinées aux établissements hôteliers, agences touristiques et au-tres tour-opérateurs, en prévision de la période post-confinement, pour la relance de l'activité touristique dans des conditions sanitaires sûres, à la veille de la saison estivale.