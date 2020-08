«La définition d'une vision économique du développement en précisant les missions de régulation et de contrôle de l'Etat, ainsi que la réforme du système fiscal par un élargissement de l'assiette fiscale, une réduction des taux et sa numérisation», ont été les propositions les plus importantes qui ont fait l'objet du document commun établi par l'ensemble des organisations patronales, et déposé mardi dernier à la conférence nationale pour la relance économique. Dans ce sens, les organisations patronales qui se sont regroupées en un seul bloc reflétant la même vision sur l'établissement du nouveau plan de gestion de l'économie nationale, ont insisté sur l'impératif de «la poursuite de la réforme du système bancaire et financier, la promotion du crédit à long terme, la révision et l'encadrement des différentes formes de subventions, l'allègement des procédures de création d'entreprises et la poursuite de la lutte contre l'économie informelle, l'amélioration du climat des affaires, ainsi que l'édiction d'une loi encadrant le partenariat public-privé étaient également parmi les propositions phares du patronat aux pouvoirs publics.» C'est une première dans l'histoire de la tripartite, de voir un regroupement aussi important des entités patronales, autour d'un document commun, qui annonce sans l'ombre d'un doute, la fédération des forces vives du pays, pour acter la naissance d'une nouvelle ère. Celle où priment les intérêts de la nation, et la volonté de sortir d'un marasme, qui n'aura que trop duré. Il faut dire que l'heure n'est plus au constat, et à travers l'objectivité et la perspicacité des propositions contenues dans ce document, il est clair que les capacités de l'Algérie à surmonter cette période difficile sont indiscutables, et résident dans la clairvoyance que peut engendrer cette conférence nationale, qui semble s'orienter vers un résultat tant recherché, en l'occurrence, un consensus sur la gestion économique du pays.

Qualifiant le document d'«historique», le président de la Capc, Sami Agli, a souligné que «tous les acteurs économiques, publics ou privés, se sont rassemblés pour rapprocher leur vision, car ils sont alignés sur le nouveau modèle économique qui demeure indispensable».

Par ailleurs, conscients de l'importance de mettre en place les outils juridiques adéquats pour la réussite de ces réformes, les signataires du document, ont proposé aussi «l'établissement d'une loi relative à la protection de la production nationale, une règlementation relative à l'activité de la sous-traitance nationale et étrangère, ainsi que le renforcement des missions économiques au sein des représentations diplomatiques à l'étranger pour accompagner à l'export les entreprises nationales».

Dans le même contexte, et afin de remédier aux dysfonctionnements qui ont marqué les entreprises publiques durant ces dernières décennies, ils préconisent de mettre en place «une nouvelle loi relative au secteur public marchand devant préciser les modalités de sa gestion, son fonctionnement et son contrôle, ainsi que la poursuite de la mise en place du dispositif favorisant la libération des initiatives des cadres gestionnaires publics jusqu'à son aboutissement».

Dans ce sens, le président de l'Unep, Lakhdar Rakhroukh, renseigne que «les organisations patronales se sont réunies pour unifier les avis et présenter aux pouvoirs publics des propositions pour l'amélioration de l'économie nationale et la levée de certaines contraintes qui entravent la relance économique, précisant que l'avantage de cette plateforme est qu'elle a été décidée par la plupart des organisations patronales qui ont presque toutes les mêmes problèmes et mêmes positions».